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МИД прокомментировал открытие кладбища пособников фашистов в Молдавии - РИА Новости, 24.07.2025
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13:51 24.07.2025 (обновлено: 13:52 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/mid--2031141627.html
МИД прокомментировал открытие кладбища пособников фашистов в Молдавии
МИД прокомментировал открытие кладбища пособников фашистов в Молдавии - РИА Новости, 24.07.2025
МИД прокомментировал открытие кладбища пособников фашистов в Молдавии
Открытие в Молдавии кладбища "румынским героям" армии Антонеску, которая выступала союзником фашистской Германии во времена Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:51:00+03:00
2025-07-24T13:52:00+03:00
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мария захарова
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Открытие в Молдавии кладбища "румынским героям" армии Антонеску, которая выступала союзником фашистской Германии во времена Великой Отечественной войны, является верхом цинизма, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В Молдавии продолжается политика исторического ревизионизма и, конечно, как и в соседней Украине, героизации нацистских преступников… Это, конечно, верх цинизма и оскорбление памяти тех по-настоящему славных сынов и дочерей Молдавии, которые освобождали от "коричневой чумы" свою страны и всю Европу в годы Великой Отечественной войны", - сказала она. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в стране проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Такие памятники появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства, открытие сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html
https://ria.ru/20250720/moldaviya-2030275240.html
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в мире, молдавия, германия, россия, мария захарова, майя санду
В мире, Молдавия, Германия, Россия, Мария Захарова, Майя Санду
МИД прокомментировал открытие кладбища пособников фашистов в Молдавии

Захарова назвала открытие кладбища пособников фашистов в Молдавии верхом цинизма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Открытие в Молдавии кладбища "румынским героям" армии Антонеску, которая выступала союзником фашистской Германии во времена Великой Отечественной войны, является верхом цинизма, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Молдавии продолжается политика исторического ревизионизма и, конечно, как и в соседней Украине, героизации нацистских преступников… Это, конечно, верх цинизма и оскорбление памяти тех по-настоящему славных сынов и дочерей Молдавии, которые освобождали от "коричневой чумы" свою страны и всю Европу в годы Великой Отечественной войны", - сказала она.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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22 июля, 14:01
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в стране проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Такие памятники появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства, открытие сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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В миреМолдавияГерманияРоссияМария ЗахароваМайя Санду
 
 
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