МИД прокомментировал открытие кладбища пособников фашистов в Молдавии
Захарова назвала открытие кладбища пособников фашистов в Молдавии верхом цинизма
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Открытие в Молдавии кладбища "румынским героям" армии Антонеску, которая выступала союзником фашистской Германии во времена Великой Отечественной войны, является верхом цинизма, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Молдавии продолжается политика исторического ревизионизма и, конечно, как и в соседней Украине, героизации нацистских преступников… Это, конечно, верх цинизма и оскорбление памяти тех по-настоящему славных сынов и дочерей Молдавии, которые освобождали от "коричневой чумы" свою страны и всю Европу в годы Великой Отечественной войны", - сказала она.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в стране проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Такие памятники появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства, открытие сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.