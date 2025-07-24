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Прирученного в Приморье медвежонка-подкидыша отправили в зоопарк - РИА Новости, 24.07.2025
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03:51 24.07.2025 (обновлено: 08:39 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/medvezhonok-2031024812.html
Прирученного в Приморье медвежонка-подкидыша отправили в зоопарк
Прирученного в Приморье медвежонка-подкидыша отправили в зоопарк - РИА Новости, 24.07.2025
Прирученного в Приморье медвежонка-подкидыша отправили в зоопарк
Прирученного человеком гималайского медвежонка, которого неизвестные подкинули к центру реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:51:00+03:00
2025-07-24T08:39:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Прирученного человеком гималайского медвежонка, которого неизвестные подкинули к центру реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье, отправили в новый Пермский зоопарк, сообщает МРОО. Ручного гималайского медвежонка обнаружили 11 апреля в клетке у въезда в центр. Специалисты сообщали, что он долго находился у людей, прежде чем его подкинули: медвежонок ориентирован на человека, лез на руки, отпугивания не работали. "История этой малышки тронула сердца многих, и мы рады сообщить о новом этапе в ее жизни. Сейчас медведица едет в свой постоянный дом - в Пермский зоопарк. Это новый зоопарк, в котором создадут максимально комфортные условия для нашей медведицы. Там она получит просторный вольер, сбалансированное питание и заботу опытных специалистов", - говорится в сообщении. Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке ряда организаций и на пожертвования частных лиц.
https://ria.ru/20241101/lvenok-1981288504.html
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Прирученный человеком гималайский медвежонок отправляется в Пермский зоопарк
Прирученного человеком гималайского медвежонка отправили в Пермский зоопарк
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Прирученного в Приморье медвежонка-подкидыша отправили в зоопарк

Прирученного человеком гималайского медвежонка отправили в Пермский зоопарк

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Прирученного человеком гималайского медвежонка, которого неизвестные подкинули к центру реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье, отправили в новый Пермский зоопарк, сообщает МРОО.
Ручного гималайского медвежонка обнаружили 11 апреля в клетке у въезда в центр. Специалисты сообщали, что он долго находился у людей, прежде чем его подкинули: медвежонок ориентирован на человека, лез на руки, отпугивания не работали.
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"История этой малышки тронула сердца многих, и мы рады сообщить о новом этапе в ее жизни. Сейчас медведица едет в свой постоянный дом - в Пермский зоопарк. Это новый зоопарк, в котором создадут максимально комфортные условия для нашей медведицы. Там она получит просторный вольер, сбалансированное питание и заботу опытных специалистов", - говорится в сообщении.
Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке ряда организаций и на пожертвования частных лиц.
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