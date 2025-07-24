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Спасатели обнаружили обломки Ан-24, пропавшего в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
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09:48 24.07.2025 (обновлено: 13:19 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/mchs-2031051048.html
Спасатели обнаружили обломки Ан-24, пропавшего в Приамурье
Спасатели обнаружили обломки Ан-24, пропавшего в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
Спасатели обнаружили обломки Ан-24, пропавшего в Приамурье
В Приамурье потерпел крушение самолет Ан-24 с 43 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, по предварительной информации, никто не выжил, сообщили РИА... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:48:00+03:00
2025-07-24T13:19:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-24
тында
благовещенск
происшествия
крушение ан-24 в приамурье
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Приамурье потерпел крушение самолет Ан-24 с 43 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, по предварительной информации, никто не выжил, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Горящий фюзеляж заметили при поиске с воздуха на склоне горы в 15 километрах от Тынды. Остается небольшая вероятность, что выжившие могут находиться на земле."Там труднодоступная местность, буйная растительность, и живые могут быть обнаружены при осмотре на месте, на земле", — добавили там.Что известно об авиакатастрофеТелефоны горячих линий для родственников пассажиров и членов экипажа: 8 (4162) 53-99-99 — МЧС России по Амурской области8 (800) 775-17-17 — Центр экстренной психологической помощи МЧС8 (800) 200-11-47 — Социальный фонд России8 (800) 775-28-02, 8 (3952) 28-79-20 — колл-центр авиакомпании "Ангара"
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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области
Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-24, тында, благовещенск, происшествия, крушение ан-24 в приамурье
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-24, Тында, Благовещенск, Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье
Спасатели обнаружили обломки Ан-24, пропавшего в Приамурье

МЧС обнаружило с воздуха горящий фюзеляж при поисках пропавшего Ан-24

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Приамурье потерпел крушение самолет Ан-24 с 43 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, по предварительной информации, никто не выжил, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Горящий фюзеляж заметили при поиске с воздуха на склоне горы в 15 километрах от Тынды. Остается небольшая вероятность, что выжившие могут находиться на земле.
«
"Там труднодоступная местность, буйная растительность, и живые могут быть обнаружены при осмотре на месте, на земле", — добавили там.

Что известно об авиакатастрофе

  • Борт авиакомпании "Ангара" следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.
  • В 12:58 он вылетел из Благовещенска и перестал выходить на связь после ухода на второй круг.
  • Предварительно, он был исправен.
  • Погода в районе пропажи плохая, была задержка рейса.
  • Глава Приамурья Василий Орлов уточнил, что на борту было 43 пассажира, пятеро из которых — дети, экипаж насчитывал шесть человек.
  • Прокуратура начала проверку, следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.
  • МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
  • Владимиру Путину доложили о крушении.
  • Премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для ликвидации последствий, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин.
  • Родственникам погибших выплатят компенсацию, Росавиация проработает их доставку в Тынду.
Телефоны горячих линий для родственников пассажиров и членов экипажа:
8 (4162) 53-99-99 — МЧС России по Амурской области
8 (800) 775-17-17 — Центр экстренной психологической помощи МЧС
8 (800) 200-11-47 — Социальный фонд России
8 (800) 775-28-02, 8 (3952) 28-79-20 — колл-центр авиакомпании "Ангара"
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-24ТындаБлаговещенскПроисшествияКрушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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