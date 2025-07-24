Спасатели обнаружили обломки Ан-24, пропавшего в Приамурье
МЧС обнаружило с воздуха горящий фюзеляж при поисках пропавшего Ан-24
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Приамурье потерпел крушение самолет Ан-24 с 43 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, по предварительной информации, никто не выжил, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Горящий фюзеляж заметили при поиске с воздуха на склоне горы в 15 километрах от Тынды. Остается небольшая вероятность, что выжившие могут находиться на земле.
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"Там труднодоступная местность, буйная растительность, и живые могут быть обнаружены при осмотре на месте, на земле", — добавили там.
Что известно об авиакатастрофе
- Борт авиакомпании "Ангара" следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.
- В 12:58 он вылетел из Благовещенска и перестал выходить на связь после ухода на второй круг.
- Предварительно, он был исправен.
- Погода в районе пропажи плохая, была задержка рейса.
- Глава Приамурья Василий Орлов уточнил, что на борту было 43 пассажира, пятеро из которых — дети, экипаж насчитывал шесть человек.
- Прокуратура начала проверку, следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.
- МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
- Владимиру Путину доложили о крушении.
- Премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для ликвидации последствий, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин.
- Родственникам погибших выплатят компенсацию, Росавиация проработает их доставку в Тынду.
Телефоны горячих линий для родственников пассажиров и членов экипажа:
8 (4162) 53-99-99 — МЧС России по Амурской области
8 (800) 775-17-17 — Центр экстренной психологической помощи МЧС
8 (800) 200-11-47 — Социальный фонд России
8 (800) 775-28-02, 8 (3952) 28-79-20 — колл-центр авиакомпании "Ангара"