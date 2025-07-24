https://ria.ru/20250724/mchs-2031051048.html

Спасатели обнаружили обломки Ан-24, пропавшего в Приамурье

Спасатели обнаружили обломки Ан-24, пропавшего в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025

Спасатели обнаружили обломки Ан-24, пропавшего в Приамурье

В Приамурье потерпел крушение самолет Ан-24 с 43 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, по предварительной информации, никто не выжил, сообщили РИА... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T09:48:00+03:00

2025-07-24T09:48:00+03:00

2025-07-24T13:19:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-24

тында

благовещенск

происшествия

крушение ан-24 в приамурье

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Приамурье потерпел крушение самолет Ан-24 с 43 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, по предварительной информации, никто не выжил, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Горящий фюзеляж заметили при поиске с воздуха на склоне горы в 15 километрах от Тынды. Остается небольшая вероятность, что выжившие могут находиться на земле."Там труднодоступная местность, буйная растительность, и живые могут быть обнаружены при осмотре на месте, на земле", — добавили там.Что известно об авиакатастрофеТелефоны горячих линий для родственников пассажиров и членов экипажа: 8 (4162) 53-99-99 — МЧС России по Амурской области8 (800) 775-17-17 — Центр экстренной психологической помощи МЧС8 (800) 200-11-47 — Социальный фонд России8 (800) 775-28-02, 8 (3952) 28-79-20 — колл-центр авиакомпании "Ангара"

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofy-1996317507.html

россия

тында

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях. 2025-07-24T09:48 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-24, тында, благовещенск, происшествия, крушение ан-24 в приамурье