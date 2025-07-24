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Mars продолжает поставлять корма для животных в "Пятерочку" и "Перекресток" - РИА Новости, 24.07.2025
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16:14 24.07.2025 (обновлено: 16:17 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/mars-2031188832.html
Mars продолжает поставлять корма для животных в "Пятерочку" и "Перекресток"
Mars продолжает поставлять корма для животных в "Пятерочку" и "Перекресток" - РИА Новости, 24.07.2025
Mars продолжает поставлять корма для животных в "Пятерочку" и "Перекресток"
Остановка отгрузок продукции Mars в магазины группы Х5 коснулась только кондитерских изделий, не затронула корма для животных, включая Whiskas, сообщили РИА... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:14:00+03:00
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сша
x5 retail group
россия
пятерочка (сеть магазинов)
торговый дом "перекресток"
общество
животные
домашние животные
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Остановка отгрузок продукции Mars в магазины группы Х5 коснулась только кондитерских изделий, не затронула корма для животных, включая Whiskas, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mars. Ранее в четверг X5 сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества. Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, указала группа X5. "Ситуация коснулась только сегмента кондитерских изделий", - сообщили в компании Mars, отвечая на вопрос, продолжаются ли поставки кормов для домашних животных, в том числе Whiskas, в магазины X5. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.
https://ria.ru/20250526/korm-2019037761.html
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сша, x5 retail group, россия, пятерочка (сеть магазинов), торговый дом "перекресток", общество, животные, домашние животные, кошки, коты, собаки
США, X5 Retail Group, Россия, Пятерочка (сеть магазинов), Торговый дом "Перекресток", Общество, Животные, домашние животные, кошки, коты, Собаки
Mars продолжает поставлять корма для животных в "Пятерочку" и "Перекресток"

Mars продолжает поставлять Whiskas и другие корма в "Пятерочку" и "Перекресток"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство кормов для домашних животных
Производство кормов для домашних животных - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство кормов для домашних животных. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Остановка отгрузок продукции Mars в магазины группы Х5 коснулась только кондитерских изделий, не затронула корма для животных, включая Whiskas, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mars.
Ранее в четверг X5 сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества.
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Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, указала группа X5.
"Ситуация коснулась только сегмента кондитерских изделий", - сообщили в компании Mars, отвечая на вопрос, продолжаются ли поставки кормов для домашних животных, в том числе Whiskas, в магазины X5.
Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.
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