https://ria.ru/20250724/mars-2031188832.html

Mars продолжает поставлять корма для животных в "Пятерочку" и "Перекресток"

Mars продолжает поставлять корма для животных в "Пятерочку" и "Перекресток" - РИА Новости, 24.07.2025

Mars продолжает поставлять корма для животных в "Пятерочку" и "Перекресток"

Остановка отгрузок продукции Mars в магазины группы Х5 коснулась только кондитерских изделий, не затронула корма для животных, включая Whiskas, сообщили РИА... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:14:00+03:00

2025-07-24T16:14:00+03:00

2025-07-24T16:17:00+03:00

сша

x5 retail group

россия

пятерочка (сеть магазинов)

торговый дом "перекресток"

общество

животные

домашние животные

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Остановка отгрузок продукции Mars в магазины группы Х5 коснулась только кондитерских изделий, не затронула корма для животных, включая Whiskas, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mars. Ранее в четверг X5 сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества. Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, указала группа X5. "Ситуация коснулась только сегмента кондитерских изделий", - сообщили в компании Mars, отвечая на вопрос, продолжаются ли поставки кормов для домашних животных, в том числе Whiskas, в магазины X5. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.

https://ria.ru/20250526/korm-2019037761.html

https://ria.ru/20250623/marketplejsy-2024734009.html

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сша, x5 retail group, россия, пятерочка (сеть магазинов), торговый дом "перекресток", общество, животные, домашние животные, кошки, коты, собаки