https://ria.ru/20250724/mars-2031171769.html

Mars будет работать над разрешением ситуации с поставками в магазины X5

Mars будет работать над разрешением ситуации с поставками в магазины X5 - РИА Новости, 24.07.2025

Mars будет работать над разрешением ситуации с поставками в магазины X5

Mars прилагает все усилия для поиска взаимовыгодного решения после приостановки группой X5 отгрузок продукции компании в магазины "Пятерочка" и "Перекресток",... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:21:00+03:00

2025-07-24T15:21:00+03:00

2025-07-24T15:21:00+03:00

в мире

сша

россия

x5 retail group

пятерочка (сеть магазинов)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Mars прилагает все усилия для поиска взаимовыгодного решения после приостановки группой X5 отгрузок продукции компании в магазины "Пятерочка" и "Перекресток", сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя. "Мы сожалеем о таком шаге со стороны наших партнеров и при этом благодарны X5 за многолетние плодотворные отношения, сложившиеся между нами. Сейчас мы прилагаем все усилия для поиска взаимовыгодного решения. Ведь в конечном итоге, у нас общая цель - предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене," - говорится в заявлении. Ранее в четверг группа X5 сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества. Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, указала группа X5. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.

https://ria.ru/20250131/mars-1996689931.html

https://ria.ru/20250225/mars-2001498157.html

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в мире, сша, россия, x5 retail group, пятерочка (сеть магазинов)