https://ria.ru/20250724/mars-2031158630.html
В X5 Group рассказали, сколько продукции Mars осталось в магазинах
В X5 Group рассказали, сколько продукции Mars осталось в магазинах - РИА Новости, 24.07.2025
В X5 Group рассказали, сколько продукции Mars осталось в магазинах
Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:44:00+03:00
2025-07-24T14:44:00+03:00
2025-07-24T14:44:00+03:00
экономика
сша
россия
x5 retail group
пятерочка (сеть магазинов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018508562_0:11:2048:1163_1920x0_80_0_0_bc92c05cbdc889c3551ae3102d94e1d5.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, заявили РИА Новости в компании X5. Ранее в четверг группа X5 сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества. "Риска пустых полок нет, остатки продукции Mars закончатся в августе-сентябре и могут быть заменены на товары-аналоги от других производителей", - говорится в сообщении пресс-службы. Там также уточнили, что отгрузки уже фактически приостановлены. "Продукция поставщика представлена в категориях: конфеты (весовые, фасованные, наборы конфет), батончики шоколадные, драже (M&Ms, Skittles), жевательная резинка (Orbit)", - добавляется в сообщении. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность. X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находился 28 301 магазин. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
https://ria.ru/20250225/mars-2001498157.html
https://ria.ru/20250131/mars-1996689931.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018508562_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_155c76c2e030452b9ae91eea2d070574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, x5 retail group, пятерочка (сеть магазинов)
Экономика, США, Россия, X5 Retail Group, Пятерочка (сеть магазинов)
В X5 Group рассказали, сколько продукции Mars осталось в магазинах
X5 Group: продукции Mars в магазинах сети хватит до августа-сентября
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Остатков продукции Mars хватит в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" до августа-сентября, также она может быть заменена на товары-аналоги от других производителей, риска пустых полок нет, заявили РИА Новости в компании X5.
Ранее в четверг группа X5
сообщила, что остановила отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка
" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества.
"Риска пустых полок нет, остатки продукции Mars закончатся в августе-сентябре и могут быть заменены на товары-аналоги от других производителей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там также уточнили, что отгрузки уже фактически приостановлены. "Продукция поставщика представлена в категориях: конфеты (весовые, фасованные, наборы конфет), батончики шоколадные, драже (M&Ms, Skittles), жевательная резинка (Orbit)", - добавляется в сообщении.
Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США
), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России
, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.
X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находился 28 301 магазин. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".