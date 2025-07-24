X5 остановила отгрузки продукции Mars в "Пятерочку" и "Перекресток"
X5 Group прекратила поставки Snickers и Twix в свои магазины
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип сетевого продуктового магазина "Пятерочка"
Логотип сетевого продуктового магазина "Пятерочка". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Группа X5 остановила отгрузки продукции Mars, среди брендов которой есть в том числе одноименные шоколадные батончики, а также Snickers, Twix и Orbit, в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования, сообщила РИА Новости пресс-служба компании.
Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества.
"Согласно имеющейся у Х5 аналитике, предложенные Mars закупочные цены существенно превышают рыночные ориентиры и не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли", - добавляется в сообщении.
"Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и наращивании доли российского производителя с оптимальными ценами в категории. Компания открыта к продолжению диалога, но будет действовать строго в интересах покупателей, обеспечивая качество, доступность и справедливость в цепочке поставок", - подчеркнули в компании.
Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.
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