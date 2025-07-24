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X5 остановила отгрузки продукции Mars в "Пятерочку" и "Перекресток" - РИА Новости, 24.07.2025
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14:24 24.07.2025 (обновлено: 14:39 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/mars-2031151582.html
X5 остановила отгрузки продукции Mars в "Пятерочку" и "Перекресток"
X5 остановила отгрузки продукции Mars в "Пятерочку" и "Перекресток" - РИА Новости, 24.07.2025
X5 остановила отгрузки продукции Mars в "Пятерочку" и "Перекресток"
Группа X5 остановила отгрузки продукции Mars, среди брендов которой есть в том числе одноименные шоколадные батончики, а также Snickers, Twix и Orbit, в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:24:00+03:00
2025-07-24T14:39:00+03:00
россия
x5 retail group
сша
пятерочка (сеть магазинов)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Группа X5 остановила отгрузки продукции Mars, среди брендов которой есть в том числе одноименные шоколадные батончики, а также Snickers, Twix и Orbit, в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования, сообщила РИА Новости пресс-служба компании. "Х5, ведущий ритейлер России, приняла решение остановить отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" в связи с несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования", - говорится в сообщении пресс-службы. Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества. "Согласно имеющейся у Х5 аналитике, предложенные Mars закупочные цены существенно превышают рыночные ориентиры и не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли", - добавляется в сообщении. "Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и наращивании доли российского производителя с оптимальными ценами в категории. Компания открыта к продолжению диалога, но будет действовать строго в интересах покупателей, обеспечивая качество, доступность и справедливость в цепочке поставок", - подчеркнули в компании. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность. X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находился 28 301 магазин. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
https://ria.ru/20250131/mars-1996689931.html
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россия, x5 retail group, сша, пятерочка (сеть магазинов)
Россия, X5 Retail Group, США, Пятерочка (сеть магазинов)
X5 остановила отгрузки продукции Mars в "Пятерочку" и "Перекресток"

X5 Group прекратила поставки Snickers и Twix в свои магазины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип сетевого продуктового магазина "Пятерочка"
Логотип сетевого продуктового магазина Пятерочка - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип сетевого продуктового магазина "Пятерочка". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Группа X5 остановила отгрузки продукции Mars, среди брендов которой есть в том числе одноименные шоколадные батончики, а также Snickers, Twix и Orbit, в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования, сообщила РИА Новости пресс-служба компании.
«
"Х5, ведущий ритейлер России, приняла решение остановить отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" в связи с несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там также уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества.
"Согласно имеющейся у Х5 аналитике, предложенные Mars закупочные цены существенно превышают рыночные ориентиры и не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли", - добавляется в сообщении.
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"Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и наращивании доли российского производителя с оптимальными ценами в категории. Компания открыта к продолжению диалога, но будет действовать строго в интересах покупателей, обеспечивая качество, доступность и справедливость в цепочке поставок", - подчеркнули в компании.
Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.
X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находился 28 301 магазин. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
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