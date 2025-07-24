https://ria.ru/20250724/markirovka-2031141768.html

В Госдуме предложили маркировать тексты, созданные с помощью ИИ

В Госдуме предложили маркировать тексты, созданные с помощью ИИ - РИА Новости, 24.07.2025

В Госдуме предложили маркировать тексты, созданные с помощью ИИ

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что следует ввести маркировку текстов, статей и изображений, созданных с помощью... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:52:00+03:00

2025-07-24T13:52:00+03:00

2025-07-24T13:52:00+03:00

технологии

сергей боярский

госдума рф

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что следует ввести маркировку текстов, статей и изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта. "Количество СМИ, которые используют технологии ИИ, воруют, перерабатывают и выдают за свою просто на потоке информацию, которую делают редакции... На мой взгляд, как минимум человек имеет право знать, кем написан текст - человеком или искусственным интеллектом. Мне кажется, мы должны вводить какую-то обязательную маркировку текстов, статей, изображений", - сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Депутат добавил, что этот вопрос будет о чуждаться также на площадке комитета ГД.

https://ria.ru/20250605/modeli-2021131817.html

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технологии, сергей боярский, госдума рф, общество