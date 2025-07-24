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Журналистка, сказавшая о трансгендерности жены Макрона, готова судиться - РИА Новости, 24.07.2025
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14:36 24.07.2025 (обновлено: 15:24 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/makron-2031155282.html
Журналистка, сказавшая о трансгендерности жены Макрона, готова судиться
Журналистка, сказавшая о трансгендерности жены Макрона, готова судиться - РИА Новости, 24.07.2025
Журналистка, сказавшая о трансгендерности жены Макрона, готова судиться
Американская журналистка Кэндис Оуэнс ответила на иск, который подал против нее президент Франции Эммануэль Макрон из-за ее слов о трансгендерности его супруги... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:36:00+03:00
2025-07-24T15:24:00+03:00
в мире
франция
сша
эммануэль макрон
кэндис оуэнс
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс ответила на иск, который подал против нее президент Франции Эммануэль Макрон из-за ее слов о трансгендерности его супруги Брижит, сообщает журнал Newsweek. В среду газета Financial Times сообщала, что Макрон и его супруга Брижит подали в суд на Оуэнс из-за ее заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной. "Я полностью готова вступить в эту битву от лица всего мира… Я хотела бы, чтобы дело дошло до этапа сбора и истребования доказательств, я думаю, что мы обязаны этим миру… Увидимся в суде", - заявила Оуэнс, слова которой приводит журнал Newsweek. В 218-страничном иске, поданном в среду в Делавэре, Оуэнс обвиняется в публикации "нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов", главным из которых является утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. Супруги Макрон добиваются процесса в суде присяжных и возмещения ущерба. Как сообщил их адвокат Томас Клэр, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на суде. Иск о диффамации был подан из-за восьмисерийного выпуска на канале Оуэнс в YouTube под названием "Становление Брижит", вышедшего в эфир в 2024 году и собравшего более 2,3 миллиона просмотров.
https://ria.ru/20250717/makron-2029824469.html
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в мире, франция, сша, эммануэль макрон, кэндис оуэнс
В мире, Франция, США, Эммануэль Макрон, Кэндис Оуэнс
Журналистка, сказавшая о трансгендерности жены Макрона, готова судиться

Заявлявшая о трансгендерности жены Макрона журналистка готова судиться с ним

© AP Photo / Christian HartmannЭммануэль Макрон и его супруга Брижит
Эммануэль Макрон и его супруга Брижит - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Christian Hartmann
Эммануэль Макрон и его супруга Брижит. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс ответила на иск, который подал против нее президент Франции Эммануэль Макрон из-за ее слов о трансгендерности его супруги Брижит, сообщает журнал Newsweek.
В среду газета Financial Times сообщала, что Макрон и его супруга Брижит подали в суд на Оуэнс из-за ее заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.
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"Я полностью готова вступить в эту битву от лица всего мира… Я хотела бы, чтобы дело дошло до этапа сбора и истребования доказательств, я думаю, что мы обязаны этим миру… Увидимся в суде", - заявила Оуэнс, слова которой приводит журнал Newsweek.
В 218-страничном иске, поданном в среду в Делавэре, Оуэнс обвиняется в публикации "нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов", главным из которых является утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё.
Супруги Макрон добиваются процесса в суде присяжных и возмещения ущерба. Как сообщил их адвокат Томас Клэр, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на суде.
Иск о диффамации был подан из-за восьмисерийного выпуска на канале Оуэнс в YouTube под названием "Становление Брижит", вышедшего в эфир в 2024 году и собравшего более 2,3 миллиона просмотров.
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