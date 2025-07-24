https://ria.ru/20250724/liven-2031155079.html

Ливень с грозой накрыл центр Москвы

Ливень с грозой накрыл центр Москвы - РИА Новости, 24.07.2025

Ливень с грозой накрыл центр Москвы

Ливень, сопровождаемый сильным ветром и грозой, обрушился на центр Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:36:00+03:00

2025-07-24T14:36:00+03:00

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москва

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ливень, сопровождаемый сильным ветром и грозой, обрушился на центр Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Ливень наблюдается, в частности, в районе Охотного ряда и на Зубовском бульваре. Сильный дождь начался внезапно, за короткий промежуток времени от залпового ливня на дорогах образовались реки.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что кратковременные дожди пройдут в Москве во второй половине дня в четверг, возможны локальные грозы.

https://ria.ru/20250723/pogoda--2030799927.html

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Станислав Ванд

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Ливень в Москве В Москве снова ливень. 2025-07-24T14:36 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

москва, общество