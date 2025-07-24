Рейтинг@Mail.ru
Президент Литвы выдвинул жесткий ультиматум премьеру - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/litva-2031268629.html
Президент Литвы выдвинул жесткий ультиматум премьеру
Президент Литвы выдвинул жесткий ультиматум премьеру - РИА Новости, 24.07.2025
Президент Литвы выдвинул жесткий ультиматум премьеру
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса по истечении двух недель дать объяснения в ответ на обвинения в коррупции или... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T21:14:00+03:00
2025-07-24T21:14:00+03:00
в мире
литва
гитанас науседа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920574470_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_32c6d10a83158132c95a00882c19d1a2.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса по истечении двух недель дать объяснения в ответ на обвинения в коррупции или сложить полномочия, сообщил советник главы государства Фредерикас Янсонас."Президент попросил премьер-министра либо в течение ближайших двух недель дать аргументированный ответ на поднятые общественностью вопросы, либо принципиально рассмотреть свои дальнейшие варианты исполнения обязанностей премьер-министра", — приводит его слова телеканал LRT.В статье сообщается, что недовольство в обществе было вызвано расследованиями против компании Dankora, основанной племянницей Палюцкаса. Предприятие получило льготный кредит от Национального банка развития и направило средства на закупки у фирмы Garnis, одним из владельцев которой является сам премьер.После встречи с президентом Палуцкас заявил, что намерен продуктивно использовать две недели, выделенные для объяснения Науседой, чтобы предоставить ему всю необходимую информацию, говорится в материале.Телеканал сообщает, что премьер-министр считает раскрытие информации о его предприятиях кампанией политических оппонентов, с которой ему сложно бороться.
https://ria.ru/20250608/nauseda-2021633468.html
https://ria.ru/20250527/eskalatsiya-2019239996.html
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920574470_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_da38e27793adea83a0156fa75356dc9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, гитанас науседа
В мире, Литва, Гитанас Науседа
Президент Литвы выдвинул жесткий ультиматум премьеру

LRT: президент Литвы Науседа дал две недели премьеру для оправдания или отставки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Литвы Гитанас Науседа . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса по истечении двух недель дать объяснения в ответ на обвинения в коррупции или сложить полномочия, сообщил советник главы государства Фредерикас Янсонас.
"Президент попросил премьер-министра либо в течение ближайших двух недель дать аргументированный ответ на поднятые общественностью вопросы, либо принципиально рассмотреть свои дальнейшие варианты исполнения обязанностей премьер-министра", — приводит его слова телеканал LRT.
Президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Президент Литвы сделал дерзкий выпад против России
8 июня, 15:11
В статье сообщается, что недовольство в обществе было вызвано расследованиями против компании Dankora, основанной племянницей Палюцкаса. Предприятие получило льготный кредит от Национального банка развития и направило средства на закупки у фирмы Garnis, одним из владельцев которой является сам премьер.
После встречи с президентом Палуцкас заявил, что намерен продуктивно использовать две недели, выделенные для объяснения Науседой, чтобы предоставить ему всю необходимую информацию, говорится в материале.
Телеканал сообщает, что премьер-министр считает раскрытие информации о его предприятиях кампанией политических оппонентов, с которой ему сложно бороться.
Малый ракетный корабль Советск в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
СМИ: Прибалтика обеспокоена эскалацией ситуации с Россией в Балтийском море
27 мая, 03:57
 
В миреЛитваГитанас Науседа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала