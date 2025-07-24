https://ria.ru/20250724/litva-2031268629.html

Президент Литвы выдвинул жесткий ультиматум премьеру

Президент Литвы выдвинул жесткий ультиматум премьеру - РИА Новости, 24.07.2025

Президент Литвы выдвинул жесткий ультиматум премьеру

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса по истечении двух недель дать объяснения в ответ на обвинения в коррупции или... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T21:14:00+03:00

2025-07-24T21:14:00+03:00

2025-07-24T21:14:00+03:00

в мире

литва

гитанас науседа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920574470_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_32c6d10a83158132c95a00882c19d1a2.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса по истечении двух недель дать объяснения в ответ на обвинения в коррупции или сложить полномочия, сообщил советник главы государства Фредерикас Янсонас."Президент попросил премьер-министра либо в течение ближайших двух недель дать аргументированный ответ на поднятые общественностью вопросы, либо принципиально рассмотреть свои дальнейшие варианты исполнения обязанностей премьер-министра", — приводит его слова телеканал LRT.В статье сообщается, что недовольство в обществе было вызвано расследованиями против компании Dankora, основанной племянницей Палюцкаса. Предприятие получило льготный кредит от Национального банка развития и направило средства на закупки у фирмы Garnis, одним из владельцев которой является сам премьер.После встречи с президентом Палуцкас заявил, что намерен продуктивно использовать две недели, выделенные для объяснения Науседой, чтобы предоставить ему всю необходимую информацию, говорится в материале.Телеканал сообщает, что премьер-министр считает раскрытие информации о его предприятиях кампанией политических оппонентов, с которой ему сложно бороться.

https://ria.ru/20250608/nauseda-2021633468.html

https://ria.ru/20250527/eskalatsiya-2019239996.html

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, гитанас науседа