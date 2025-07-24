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Президент Литвы выдвинул жесткий ультиматум премьеру
Президент Литвы выдвинул жесткий ультиматум премьеру - РИА Новости, 24.07.2025
Президент Литвы выдвинул жесткий ультиматум премьеру
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса по истечении двух недель дать объяснения в ответ на обвинения в коррупции или... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T21:14:00+03:00
2025-07-24T21:14:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса по истечении двух недель дать объяснения в ответ на обвинения в коррупции или сложить полномочия, сообщил советник главы государства Фредерикас Янсонас."Президент попросил премьер-министра либо в течение ближайших двух недель дать аргументированный ответ на поднятые общественностью вопросы, либо принципиально рассмотреть свои дальнейшие варианты исполнения обязанностей премьер-министра", — приводит его слова телеканал LRT.В статье сообщается, что недовольство в обществе было вызвано расследованиями против компании Dankora, основанной племянницей Палюцкаса. Предприятие получило льготный кредит от Национального банка развития и направило средства на закупки у фирмы Garnis, одним из владельцев которой является сам премьер.После встречи с президентом Палуцкас заявил, что намерен продуктивно использовать две недели, выделенные для объяснения Науседой, чтобы предоставить ему всю необходимую информацию, говорится в материале.Телеканал сообщает, что премьер-министр считает раскрытие информации о его предприятиях кампанией политических оппонентов, с которой ему сложно бороться.
https://ria.ru/20250608/nauseda-2021633468.html
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в мире, литва, гитанас науседа
В мире, Литва, Гитанас Науседа
Президент Литвы выдвинул жесткий ультиматум премьеру
LRT: президент Литвы Науседа дал две недели премьеру для оправдания или отставки