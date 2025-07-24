https://ria.ru/20250724/ldpr-2031018385.html
Депутаты призвали дать многодетным приоритет в получении жилья по соцнайму
Депутаты призвали дать многодетным приоритет в получении жилья по соцнайму - РИА Новости, 24.07.2025
Депутаты призвали дать многодетным приоритет в получении жилья по соцнайму
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T02:12:00+03:00
2025-07-24T02:12:00+03:00
2025-07-24T02:12:00+03:00
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается предоставить многодетным семьям право на получение жилья по договору социального найма вне очереди, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, определив, что вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются, в том числе многодетным семьям и семьям, воспитывающим трех и более детей, в том числе находящихся под опекой или попечительством, в которых старший ребенок не достиг возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии очного обучения в образовательной организации", - сказано в пояснительной записке. В настоящее время отдельные категории граждан могут получить жилье по договору соцнайма, например, граждане, обеспеченные жилплощадью ниже установленной нормы; люди, проживающие в помещениях, которые не соответствуют требованиям, и иные нуждающиеся категории граждан. При этом жилье предоставляется в порядке очереди, исходя из времени принятия нуждающихся граждан на учет. Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, ЛДПР системно и последовательно борется с демографическим кризисом в стране. По его словам, одна из основных причин, которая мешает русским семьям быть многодетными - это отсутствие отдельного и комфортного жилья. "По статистике, 45% семей не желают рожать ребенка в связи с плохими жилищными условиями. По логике, у государства имеется возможность помочь родителям в этом вопросе – предоставить им квартиры по договору социального найма вне очереди. Но почему-то именно многодетные семьи не включены в этот льготный список... А ждать приходится очень долго: к началу 2025 года в очереди на жилье по договору социального найма стояли более двух миллионов семей. В 2024 году квартиры от государства получили лишь 2,5% от всего количества нуждающихся семей. В среднем люди ждут льготы по 20 лет. Многодетные семьи ждать не могут и не должны", - заключил он.
https://ria.ru/20250721/forma--2030428605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, общество
Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Общество
Депутаты призвали дать многодетным приоритет в получении жилья по соцнайму
ЛДПР предложила дать право многодетным на жилье по соцнайму вне очереди
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается предоставить многодетным семьям право на получение жилья по договору социального найма вне очереди, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ
, определив, что вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются, в том числе многодетным семьям и семьям, воспитывающим трех и более детей, в том числе находящихся под опекой или попечительством, в которых старший ребенок не достиг возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии очного обучения в образовательной организации", - сказано в пояснительной записке.
В настоящее время отдельные категории граждан могут получить жилье по договору соцнайма, например, граждане, обеспеченные жилплощадью ниже установленной нормы; люди, проживающие в помещениях, которые не соответствуют требованиям, и иные нуждающиеся категории граждан. При этом жилье предоставляется в порядке очереди, исходя из времени принятия нуждающихся граждан на учет.
Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий
, ЛДПР
системно и последовательно борется с демографическим кризисом в стране. По его словам, одна из основных причин, которая мешает русским семьям быть многодетными - это отсутствие отдельного и комфортного жилья.
"По статистике, 45% семей не желают рожать ребенка в связи с плохими жилищными условиями. По логике, у государства имеется возможность помочь родителям в этом вопросе – предоставить им квартиры по договору социального найма вне очереди. Но почему-то именно многодетные семьи не включены в этот льготный список... А ждать приходится очень долго: к началу 2025 года в очереди на жилье по договору социального найма стояли более двух миллионов семей. В 2024 году квартиры от государства получили лишь 2,5% от всего количества нуждающихся семей. В среднем люди ждут льготы по 20 лет. Многодетные семьи ждать не могут и не должны", - заключил он.