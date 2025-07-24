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Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН
Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 24.07.2025
Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, выступит на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября, следует из расписания,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:33:00+03:00
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ООН, 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, выступит на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября, следует из расписания, предоставленного РИА Новости офисом председателя 79-й сессии ГА. В тот же день, согласно расписанию, выступят, среди прочего, представители Канады, ОАЭ, Кубы, Германии, Белоруссии. Россия пока официально не подтверждала участие Лаврова в мероприятии. Глава МИД РФ посещал ООН на неделе высокого уровня в минувшем году.
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россия, канада, сергей лавров, оон
Россия, Канада, Сергей Лавров, ООН
Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН
Лавров выступит на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября