https://ria.ru/20250724/lavrov-2031274514.html

Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН

Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 24.07.2025

Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, выступит на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября, следует из расписания,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T22:33:00+03:00

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ООН, 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, выступит на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября, следует из расписания, предоставленного РИА Новости офисом председателя 79-й сессии ГА. В тот же день, согласно расписанию, выступят, среди прочего, представители Канады, ОАЭ, Кубы, Германии, Белоруссии. Россия пока официально не подтверждала участие Лаврова в мероприятии. Глава МИД РФ посещал ООН на неделе высокого уровня в минувшем году.

https://ria.ru/20250723/titov-2030793478.html

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2025

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россия, канада, сергей лавров, оон