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Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 24.07.2025
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22:33 24.07.2025 (обновлено: 23:38 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/lavrov-2031274514.html
Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН
Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 24.07.2025
Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, выступит на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября, следует из расписания,... РИА Новости, 24.07.2025
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ООН, 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, выступит на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября, следует из расписания, предоставленного РИА Новости офисом председателя 79-й сессии ГА. В тот же день, согласно расписанию, выступят, среди прочего, представители Канады, ОАЭ, Кубы, Германии, Белоруссии. Россия пока официально не подтверждала участие Лаврова в мероприятии. Глава МИД РФ посещал ООН на неделе высокого уровня в минувшем году.
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россия, канада, сергей лавров, оон
Россия, Канада, Сергей Лавров, ООН
Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН

Лавров выступит на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября

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Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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ООН, 24 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, выступит на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября, следует из расписания, предоставленного РИА Новости офисом председателя 79-й сессии ГА.
В тот же день, согласно расписанию, выступят, среди прочего, представители Канады, ОАЭ, Кубы, Германии, Белоруссии.
Россия пока официально не подтверждала участие Лаврова в мероприятии. Глава МИД РФ посещал ООН на неделе высокого уровня в минувшем году.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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23 июля, 11:24
 
РоссияКанадаСергей ЛавровООН
 
 
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