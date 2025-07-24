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Россия увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи до рекорда
Россия увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи до рекорда - РИА Новости, 24.07.2025
Россия увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи до рекорда
Россия в первом полугодии увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи до исторического максимума - совокупно на 43,6 миллиона долларов, следует из данных... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T06:05:00+03:00
2025-07-24T06:05:00+03:00
2025-07-24T06:05:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в первом полугодии увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи до исторического максимума - совокупно на 43,6 миллиона долларов, следует из данных национальных статслужб. Так, российские компании в январе-июне приобрели китайской лапши на рекордные 23,6 миллиона долларов - в 1,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Одновременно импорт лапши из Южной Кореи подскочил в 1,6 раза и составил максимальные за все время 20 миллионов долларов. Россия в этом году была в числе крупнейших покупателей лапши у этих стран - десятой для Китая и 13-й для Южной Кореи. При этом главными любителями китайской продукции были Гонконг (95,5 миллиона долларов), США (84 миллиона долларов) и Южная Корея (58 миллионов долларов), а южнокорейской - США (182 миллиона долларов), Китай (170 миллионов) и Нидерланды (52,5 миллиона).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, южная корея, китай, россия
Экономика, Южная Корея, Китай, Россия
Россия увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи до рекорда
Россия нарастила ввоз лапши из Китая и Южной Кореи до 43,6 миллиона долларов