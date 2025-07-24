https://ria.ru/20250724/lapsha-2031031947.html

Россия увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи до рекорда

Россия увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи до рекорда - РИА Новости, 24.07.2025

Россия увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи до рекорда

Россия в первом полугодии увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи до исторического максимума - совокупно на 43,6 миллиона долларов, следует из данных... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T06:05:00+03:00

2025-07-24T06:05:00+03:00

2025-07-24T06:05:00+03:00

экономика

южная корея

китай

россия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в первом полугодии увеличила импорт лапши из Китая и Южной Кореи до исторического максимума - совокупно на 43,6 миллиона долларов, следует из данных национальных статслужб. Так, российские компании в январе-июне приобрели китайской лапши на рекордные 23,6 миллиона долларов - в 1,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Одновременно импорт лапши из Южной Кореи подскочил в 1,6 раза и составил максимальные за все время 20 миллионов долларов. Россия в этом году была в числе крупнейших покупателей лапши у этих стран - десятой для Китая и 13-й для Южной Кореи. При этом главными любителями китайской продукции были Гонконг (95,5 миллиона долларов), США (84 миллиона долларов) и Южная Корея (58 миллионов долларов), а южнокорейской - США (182 миллиона долларов), Китай (170 миллионов) и Нидерланды (52,5 миллиона).

https://ria.ru/20250720/kartofel-2030273381.html

https://ria.ru/20250705/soya-2027336414.html

южная корея

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, южная корея, китай, россия