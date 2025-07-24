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Как звезда сталинского кино Марина Ладынина сама похоронила свою карьеру - РИА Новости, 24.07.2025
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18:26 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/ladynina-2030901268.html
Как звезда сталинского кино Марина Ладынина сама похоронила свою карьеру
Как звезда сталинского кино Марина Ладынина сама похоронила свою карьеру - РИА Новости, 24.07.2025
Как звезда сталинского кино Марина Ладынина сама похоронила свою карьеру
Она получила пять Сталинских премий и была любимицей вождя. Ее песни пела вся страна, а героини стали символом эпохи. Но после пика славы актриса исчезла с... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:26:00+03:00
2025-07-24T18:26:00+03:00
иван пырьев
марина ладынина
николай губенко
назарово
смоленск
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Она получила пять Сталинских премий и была любимицей вождя. Ее песни пела вся страна, а героини стали символом эпохи. Но после пика славы актриса исчезла с экранов на полвека. Что заставило звезду советского кино добровольно отказаться от карьеры? И почему женщина, которую когда-то обожали миллионы, умерла в полном одиночестве?От сибирской доярки до столичной студенткиМарина Ладынина родилась 24 июня 1908 года в крестьянской семье под Смоленском, детство провела в сибирском селе Назарово. Мать была почти неграмотной, отец окончил три класса. Девочке как старшей дочери приходилось брать на себя все домашние обязанности, а летом подрабатывать дояркой.Марина мечтала совсем о другой жизни. Она пела в самодеятельности, играла на балалайке, выступала в школьном театре. Случайные замещения артистов в Ачинском драматическом театре окончательно убедили девушку — ее место на сцене.В 1929 году восемнадцатилетняя сибирячка приехала в Москву, и с первой попытки поступила в ГИТИС. В ведомости поставили отметку "особо одаренная". Уже на втором курсе ее пригласили на стажировку во МХАТ, а после окончания приняли в легендарную труппу.Любимица вождяВзлет оказался стремительным. Первый же фильм с участием Ладыниной — "Богатая невеста" — пережил критику и разгромные статьи, но восхитил Сталина. После просмотра в Кремле актрисе и режиссеру Пырьеву вручили ордена Ленина.Так началась уникальная карьера. Ладынина стала получать роли по личному указу вождя, который считал, что ее жизнерадостные героини поддерживают дух советских людей. Пять Сталинских премий — результат невиданный даже для звезд того времени."Трактористы", "Свинарка и пастух", "Кубанские казаки" — каждый фильм с ее участием становился всесоюзным хитом. Ладынина получала тонны писем от зрителей, ее голос и образы стали символом эпохи.Муза и женаЗа успехом стояла не только талант, но и сложные личные отношения с режиссером Иваном Пырьевым. Они познакомились в 1936 году, когда ему было 35, ей — 28. Пырьев был женат, но это не остановило ни его, ни Ладынину.Роман развивался бурно. Первая жена Пырьева Ада Войцик даже приходила к Марине с предупреждением: "Брак с Пырьевым принесет не только счастье, но и слезы". Ладынина не послушала.В 1938 году у пары родился сын Андрей. Марина скрывала беременность, опасаясь скандала, и отказалась записать ребенка на фамилию Пырьева. Официально они расписались только в 1952 году, через 16 лет после начала романа.Роковая изменаИх союз продлился 26 лет, но закончился громким скандалом. Пырьев не был человеком одной женщины — во время съемок фильма "Испытание верности" он увлекся молодой актрисой Людмилой Марченко, которая была младше его на 40 лет.Ладынина, уставшая от интрижек мужа, попыталась спасти семью радикальным способом — написала письмо в ЦК КПСС, обвиняя супруга в сожительстве с Марченко. Правда, не отправила жалобу и бросила в мусорное ведро. Но домработница нашла письмо и передала Пырьеву. Режиссер счел это предательством.Развод сопровождался взаимными обвинениями. Ладынина несколько раз отказывалась подписать бумаги о разводе. Вскоре на расставании супругов начала настаивать новая пассия Пырьева — Лионелла Скирда. Чтобы добиться от жены согласия, режиссер прибегнул к жестоким приемам: Пырьев утверждал, что Ладынина изменяла ему, домработница подтвердила это в суде. В 1962 году официально распался не только брак, но и творческий тандем."Это? — Никогда!"После развода карьера 54-летней Марины фактически закончилась. Многие считали, что Пырьев, будучи директором "Мосфильма", наложил негласный запрет на съемки бывшей жены. Но правда оказалась еще печальнее.Ладынина сама отказывалась от ролей. Ее все же приглашали в фильмы, делали пробы, но она категорически не хотела играть возрастных персонажей. "Это не я! Выгоните оператора!" — повторяла она, увидев себя постаревшей на экране.Режиссеру Николаю Губенко, предложившему ей роль в фильме "И жизнь, и слезы, и любовь", она заявила прямо: "Чтобы я играла старуху — да никогда в жизни!"Сорок лет одиночестваПоследний раз Ладынина снялась в кино в 1965 году — фильм "Люди остаются людьми" положили на полку, а актриса больше не появлялась на экранах. Ей было всего 57 лет."Мне было очень горько от всего этого. А ходить по инстанциям, просить чиновников, заводить нужные знакомства я никогда не умела", — признавалась Марина Алексеевна.Она работала в Театре-студии киноактера, изредка ездила с концертами по стране, пела романсы. Но фактически всю вторую половину жизни была одна — Андрей остался с Пырьевым, замуж больше не вышла. Практически не общалась с друзьями и родственниками. По словам знакомых, она узнавала о жизни сына от общих знакомых.ЗатворницаВ начале 1990-х Ладынина ушла из театра и стала настоящей затворницей. Здоровье ухудшалось — болели ноги, поставили кардиостимулятор, актриса почти ослепла. Она жаловалась сыну, что потеряла интерес ко всему и устала жить."Я не считаю себя настолько выдающимся человеком, чтобы оставлять после себя мемуары. Великой себя не считаю, но неповторимой — это точно", — шутила женщина, которая когда-то была символом целой эпохи.У Андрея были сложные отношения с матерью. Ладынина не приняла его жену и, по словам Андрея, "ругалась с ним, как и все матери". Несмотря на это, в последние годы жизни Марины они смогли помириться и немного сблизиться.Марина Алексеевна умерла 10 марта 2003 года в возрасте 94 лет. Звезда, получившая пять высших наград страны и любовь миллионов зрителей, провела последние сорок лет практически в забвении — по собственному выбору.
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РИА Новости
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иван пырьев, марина ладынина, николай губенко, назарово, смоленск
Иван Пырьев, Марина Ладынина, Николай Губенко, Назарово, Смоленск

Как звезда сталинского кино Марина Ладынина сама похоронила свою карьеру

© РИА Новости / снимок с экранаКадр из фильма "Богатая невеста"
Кадр из фильма Богатая невеста - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / снимок с экрана
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Она получила пять Сталинских премий и была любимицей вождя. Ее песни пела вся страна, а героини стали символом эпохи. Но после пика славы актриса исчезла с экранов на полвека. Что заставило звезду советского кино добровольно отказаться от карьеры? И почему женщина, которую когда-то обожали миллионы, умерла в полном одиночестве?

От сибирской доярки до столичной студентки

Марина Ладынина родилась 24 июня 1908 года в крестьянской семье под Смоленском, детство провела в сибирском селе Назарово. Мать была почти неграмотной, отец окончил три класса. Девочке как старшей дочери приходилось брать на себя все домашние обязанности, а летом подрабатывать дояркой.
© Мосфильм | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Испытание верности"
Кадр из фильма Испытание верности - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Мосфильм
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Испытание верности"
Марина мечтала совсем о другой жизни. Она пела в самодеятельности, играла на балалайке, выступала в школьном театре. Случайные замещения артистов в Ачинском драматическом театре окончательно убедили девушку — ее место на сцене.
В 1929 году восемнадцатилетняя сибирячка приехала в Москву, и с первой попытки поступила в ГИТИС. В ведомости поставили отметку "особо одаренная". Уже на втором курсе ее пригласили на стажировку во МХАТ, а после окончания приняли в легендарную труппу.

Любимица вождя

Взлет оказался стремительным. Первый же фильм с участием Ладыниной — "Богатая невеста" — пережил критику и разгромные статьи, но восхитил Сталина. После просмотра в Кремле актрисе и режиссеру Пырьеву вручили ордена Ленина.
© РИА Новости / Федор Кислов | Перейти в медиабанкГенералиссимус Советского Союза И.В. Сталин
Генералиссимус Советского Союза И.В. Сталин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Федор Кислов
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Генералиссимус Советского Союза И.В. Сталин
Так началась уникальная карьера. Ладынина стала получать роли по личному указу вождя, который считал, что ее жизнерадостные героини поддерживают дух советских людей. Пять Сталинских премий — результат невиданный даже для звезд того времени.
"Трактористы", "Свинарка и пастух", "Кубанские казаки" — каждый фильм с ее участием становился всесоюзным хитом. Ладынина получала тонны писем от зрителей, ее голос и образы стали символом эпохи.
© РИА Новости / В. Козлов | Перейти в медиабанкИван Пырьев
Иван Пырьев - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / В. Козлов
Перейти в медиабанк
Иван Пырьев

Муза и жена

За успехом стояла не только талант, но и сложные личные отношения с режиссером Иваном Пырьевым. Они познакомились в 1936 году, когда ему было 35, ей — 28. Пырьев был женат, но это не остановило ни его, ни Ладынину.
Роман развивался бурно. Первая жена Пырьева Ада Войцик даже приходила к Марине с предупреждением: "Брак с Пырьевым принесет не только счастье, но и слезы". Ладынина не послушала.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Кубанские казаки"
Кадр из фильма Кубанские казаки - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Кубанские казаки"
В 1938 году у пары родился сын Андрей. Марина скрывала беременность, опасаясь скандала, и отказалась записать ребенка на фамилию Пырьева. Официально они расписались только в 1952 году, через 16 лет после начала романа.

Роковая измена

Их союз продлился 26 лет, но закончился громким скандалом. Пырьев не был человеком одной женщины — во время съемок фильма "Испытание верности" он увлекся молодой актрисой Людмилой Марченко, которая была младше его на 40 лет.
Ладынина, уставшая от интрижек мужа, попыталась спасти семью радикальным способом — написала письмо в ЦК КПСС, обвиняя супруга в сожительстве с Марченко. Правда, не отправила жалобу и бросила в мусорное ведро. Но домработница нашла письмо и передала Пырьеву. Режиссер счел это предательством.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМарина Ладынина в фильме "В шесть часов вечера после войны". 1944 год
Марина Ладынина в фильме В шесть часов вечера после войны. 1944 год - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Марина Ладынина в фильме "В шесть часов вечера после войны". 1944 год
Развод сопровождался взаимными обвинениями. Ладынина несколько раз отказывалась подписать бумаги о разводе. Вскоре на расставании супругов начала настаивать новая пассия Пырьева — Лионелла Скирда. Чтобы добиться от жены согласия, режиссер прибегнул к жестоким приемам: Пырьев утверждал, что Ладынина изменяла ему, домработница подтвердила это в суде. В 1962 году официально распался не только брак, но и творческий тандем.

"Это? — Никогда!"

После развода карьера 54-летней Марины фактически закончилась. Многие считали, что Пырьев, будучи директором "Мосфильма", наложил негласный запрет на съемки бывшей жены. Но правда оказалась еще печальнее.
Ладынина сама отказывалась от ролей. Ее все же приглашали в фильмы, делали пробы, но она категорически не хотела играть возрастных персонажей. "Это не я! Выгоните оператора!" — повторяла она, увидев себя постаревшей на экране.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВо время съемок фильма "Свинарка и пастух"
Во время съемок фильма Свинарка и пастух - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Во время съемок фильма "Свинарка и пастух"
Режиссеру Николаю Губенко, предложившему ей роль в фильме "И жизнь, и слезы, и любовь", она заявила прямо: "Чтобы я играла старуху — да никогда в жизни!"

Сорок лет одиночества

Последний раз Ладынина снялась в кино в 1965 году — фильм "Люди остаются людьми" положили на полку, а актриса больше не появлялась на экранах. Ей было всего 57 лет.
"Мне было очень горько от всего этого. А ходить по инстанциям, просить чиновников, заводить нужные знакомства я никогда не умела", — признавалась Марина Алексеевна.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАктеры Николай Губенко и Инна Чурикова в фильме "Прошу слова"
Актеры Николай Губенко и Инна Чурикова в фильме Прошу слова - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Актеры Николай Губенко и Инна Чурикова в фильме "Прошу слова"
Она работала в Театре-студии киноактера, изредка ездила с концертами по стране, пела романсы. Но фактически всю вторую половину жизни была одна — Андрей остался с Пырьевым, замуж больше не вышла. Практически не общалась с друзьями и родственниками. По словам знакомых, она узнавала о жизни сына от общих знакомых.

Затворница

В начале 1990-х Ладынина ушла из театра и стала настоящей затворницей. Здоровье ухудшалось — болели ноги, поставили кардиостимулятор, актриса почти ослепла. Она жаловалась сыну, что потеряла интерес ко всему и устала жить.
"Я не считаю себя настолько выдающимся человеком, чтобы оставлять после себя мемуары. Великой себя не считаю, но неповторимой — это точно", — шутила женщина, которая когда-то была символом целой эпохи.
© РИА Новости / Снимок с экрана | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Секретарь райкома"
Кадр из фильма Секретарь райкома - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Снимок с экрана
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Секретарь райкома"
У Андрея были сложные отношения с матерью. Ладынина не приняла его жену и, по словам Андрея, "ругалась с ним, как и все матери". Несмотря на это, в последние годы жизни Марины они смогли помириться и немного сблизиться.
Марина Алексеевна умерла 10 марта 2003 года в возрасте 94 лет. Звезда, получившая пять высших наград страны и любовь миллионов зрителей, провела последние сорок лет практически в забвении — по собственному выбору.
 
Иван ПырьевМарина ЛадынинаНиколай ГубенкоНазаровоСмоленск
 
 
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