https://ria.ru/20250724/labubu-2031218845.html

Ямпольская призвала не демонизировать Лабубу

Ямпольская призвала не демонизировать Лабубу - РИА Новости, 24.07.2025

Ямпольская призвала не демонизировать Лабубу

Советник президента РФ Елена Ямпольская призвала не демонизировать монстриков Лабубу, заявив, что их популярность скоро пройдет, а глупости в детстве были у... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:48:00+03:00

2025-07-24T17:48:00+03:00

2025-07-24T17:48:00+03:00

россия

елена ямпольская

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Советник президента РФ Елена Ямпольская призвала не демонизировать монстриков Лабубу, заявив, что их популярность скоро пройдет, а глупости в детстве были у всех. "Я думаю, что первое, что нужно сделать, это выдохнуть и не демонизировать искусство… Это пройдет в одну секунду и закончится. Потому что если закончилось это несчастное квадроберство, о котором столько говорили и сочиняли истории, как у нас все дети одичают и будут сидеть в клетке… Все в одну секунду схлынуло – и никому не надо. Как возникло, так и исчезло. Да, досадно, что такие вещи возникают. Но я не знаю ни одного поколения, где в детстве не увлеклись бы какой-нибудь глупостью… Даже в нашем советском детстве все равно проскакивало через идеологические кордоны", - заявила Ямпольская на встрече с участниками Всероссийского конкурса "Родная игрушка" в Нижегородской области. Она в шутку назвала лабубу "лабудой" и добавила: "Все это быстро проходит, также пройдет и эта "лабуда" с тем же успехом". Комментируя сообщения о том, что в России может появиться "чебубу" как "наш ответ" от Чебурашки, Ямпольская заявила, что "надо что-то свое придумывать, а не от чужого отбиваться". Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.

https://ria.ru/20250612/igryshka-labubu-2022433485.html

https://ria.ru/20250629/moshennichestvo-2026091652.html

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россия, елена ямпольская, общество