https://ria.ru/20250724/kuba-2031027176.html

Глава МИД Кубы прокомментировал выход США из ЮНЕСКО

Глава МИД Кубы прокомментировал выход США из ЮНЕСКО - РИА Новости, 24.07.2025

Глава МИД Кубы прокомментировал выход США из ЮНЕСКО

Решение Соединенных Штатов выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) стало очередным свидетельством... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T04:34:00+03:00

2025-07-24T04:34:00+03:00

2025-07-24T04:41:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

куба

дональд трамп

бруно родригес паррилья

одри азуле

юнеско

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МЕХИКО, 24 июл - РИА Новости. Решение Соединенных Штатов выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) стало очередным свидетельством пренебрежения Вашингтона многосторонним подходом и международными институтами, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в своем блоге в соцсети X. "Заявление о выходе США из ЮНЕСКО - очередная демонстрация пренебрежения американского правительства к многосторонности и учреждениям ООН, призванным содействовать миру, на которые оно оказывает финансовое давление, чтобы навязать свою провалившуюся доктрину мирового господства", - написал Родригес. Во вторник президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО, которая якобы "поддерживает разжигающие рознь цели". Согласно сообщению пресс-службы госдепа, выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года. Штаты уже уведомили об этом руководство организации. Как отмечает госдеп, членство в ЮНЕСКО "не отвечает национальным интересам" США. Позднее генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле выразила сожаление в связи с решением Вашингтона. США выходят из состава ЮНЕСКО в третий раз: первый произошел в 1984 году при президенте Рональде Рейгане, второй - решение Трампа, оформленное в 2018 году. Спустя пять лет при администрации Джо Байдена США вновь вошли в организацию, обязавшись выплатить около 619 миллионов долларов неуплаченных взносов.

https://ria.ru/20250722/tramp--2030599166.html

https://ria.ru/20250709/yunesko-2028130274.html

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куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), куба, дональд трамп, бруно родригес паррилья, одри азуле, юнеско, оон