Глава МИД Кубы прокомментировал выход США из ЮНЕСКО
Глава МИД Кубы Родригес назвал выход США из ЮНЕСКО проявлением пренебрежения
© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
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МЕХИКО, 24 июл - РИА Новости. Решение Соединенных Штатов выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) стало очередным свидетельством пренебрежения Вашингтона многосторонним подходом и международными институтами, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в своем блоге в соцсети X.
"Заявление о выходе США из ЮНЕСКО - очередная демонстрация пренебрежения американского правительства к многосторонности и учреждениям ООН, призванным содействовать миру, на которые оно оказывает финансовое давление, чтобы навязать свою провалившуюся доктрину мирового господства", - написал Родригес.
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
22 июля, 13:12
Во вторник президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО, которая якобы "поддерживает разжигающие рознь цели". Согласно сообщению пресс-службы госдепа, выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года. Штаты уже уведомили об этом руководство организации. Как отмечает госдеп, членство в ЮНЕСКО "не отвечает национальным интересам" США. Позднее генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле выразила сожаление в связи с решением Вашингтона.
США выходят из состава ЮНЕСКО в третий раз: первый произошел в 1984 году при президенте Рональде Рейгане, второй - решение Трампа, оформленное в 2018 году. Спустя пять лет при администрации Джо Байдена США вновь вошли в организацию, обязавшись выплатить около 619 миллионов долларов неуплаченных взносов.