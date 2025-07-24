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Глава МИД Кубы прокомментировал выход США из ЮНЕСКО - РИА Новости, 24.07.2025
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04:34 24.07.2025 (обновлено: 04:41 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/kuba-2031027176.html
Глава МИД Кубы прокомментировал выход США из ЮНЕСКО
Глава МИД Кубы прокомментировал выход США из ЮНЕСКО - РИА Новости, 24.07.2025
Глава МИД Кубы прокомментировал выход США из ЮНЕСКО
Решение Соединенных Штатов выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) стало очередным свидетельством... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T04:34:00+03:00
2025-07-24T04:41:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
куба
дональд трамп
бруно родригес паррилья
одри азуле
юнеско
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МЕХИКО, 24 июл - РИА Новости. Решение Соединенных Штатов выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) стало очередным свидетельством пренебрежения Вашингтона многосторонним подходом и международными институтами, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в своем блоге в соцсети X. "Заявление о выходе США из ЮНЕСКО - очередная демонстрация пренебрежения американского правительства к многосторонности и учреждениям ООН, призванным содействовать миру, на которые оно оказывает финансовое давление, чтобы навязать свою провалившуюся доктрину мирового господства", - написал Родригес. Во вторник президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО, которая якобы "поддерживает разжигающие рознь цели". Согласно сообщению пресс-службы госдепа, выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года. Штаты уже уведомили об этом руководство организации. Как отмечает госдеп, членство в ЮНЕСКО "не отвечает национальным интересам" США. Позднее генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле выразила сожаление в связи с решением Вашингтона. США выходят из состава ЮНЕСКО в третий раз: первый произошел в 1984 году при президенте Рональде Рейгане, второй - решение Трампа, оформленное в 2018 году. Спустя пять лет при администрации Джо Байдена США вновь вошли в организацию, обязавшись выплатить около 619 миллионов долларов неуплаченных взносов.
https://ria.ru/20250722/tramp--2030599166.html
https://ria.ru/20250709/yunesko-2028130274.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), куба, дональд трамп, бруно родригес паррилья, одри азуле, юнеско, оон
В мире, США, Вашингтон (штат), Куба, Дональд Трамп, Бруно Родригес Паррилья, Одри Азуле, ЮНЕСКО, ООН
Глава МИД Кубы прокомментировал выход США из ЮНЕСКО

Глава МИД Кубы Родригес назвал выход США из ЮНЕСКО проявлением пренебрежения

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Christophe Ena
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МЕХИКО, 24 июл - РИА Новости. Решение Соединенных Штатов выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) стало очередным свидетельством пренебрежения Вашингтона многосторонним подходом и международными институтами, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в своем блоге в соцсети X.
"Заявление о выходе США из ЮНЕСКО - очередная демонстрация пренебрежения американского правительства к многосторонности и учреждениям ООН, призванным содействовать миру, на которые оно оказывает финансовое давление, чтобы навязать свою провалившуюся доктрину мирового господства", - написал Родригес.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
22 июля, 13:12
Во вторник президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО, которая якобы "поддерживает разжигающие рознь цели". Согласно сообщению пресс-службы госдепа, выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года. Штаты уже уведомили об этом руководство организации. Как отмечает госдеп, членство в ЮНЕСКО "не отвечает национальным интересам" США. Позднее генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле выразила сожаление в связи с решением Вашингтона.
США выходят из состава ЮНЕСКО в третий раз: первый произошел в 1984 году при президенте Рональде Рейгане, второй - решение Трампа, оформленное в 2018 году. Спустя пять лет при администрации Джо Байдена США вновь вошли в организацию, обязавшись выплатить около 619 миллионов долларов неуплаченных взносов.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
ЮНЕСКО отказывается замечать беззаконие на Украине, заявила Захарова
9 июля, 13:40
 
В миреСШАВашингтон (штат)КубаДональд ТрампБруно Родригес ПаррильяОдри АзулеЮНЕСКОООН
 
 
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