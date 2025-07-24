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Евпатория осталась без воды из-за аварии - РИА Новости, 24.07.2025
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20:45 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/krym-2031262932.html
Евпатория осталась без воды из-за аварии
Евпатория осталась без воды из-за аварии - РИА Новости, 24.07.2025
Евпатория осталась без воды из-за аварии
Авария произошла на магистральном водоводе в Евпатории в Крыму, в связи с чем в городе уже снижено давление воды, а с вечера водоснабжение прекратится на время... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:45:00+03:00
2025-07-24T20:45:00+03:00
жкх
евпатория
республика крым
мирный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Авария произошла на магистральном водоводе в Евпатории в Крыму, в связи с чем в городе уже снижено давление воды, а с вечера водоснабжение прекратится на время проведения ремонта, сообщил глава администрации города Александр Юрьев. "В районе 17.40 произошло снижение давления в системе водоснабжения города по причине повреждения внутригородского водовода в районе пересечения улицы 60 лет ВЛКСМ и улицы 9 Мая. С 21.00 сегодняшнего дня на период проведения аварийных работ в городе будет полностью ограничено водоснабжение... Просьба запастись водой" , - написал Юрьев в своем Telegram-канале. В детских садах города в пятницу будут работать только дежурные группы кратковременного пребывания без обеспечения питания, уточнил глава администрации. Вода будет подаваться в поселки Мирный и Новоозерное, а также район Световой маяк, отметил Юрьев. В Telegram-канале компании ГУП "Вода Крыма" добавили, что сроки восстановления штатной подачи воды будут известны после определения характера повреждения. В мае 2024 года в результате ремонта аварийного участка магистрального водовода в Евпаторию город оставался без воды шесть дней. В марте 2025 года плановый ремонт на магистральном водоводе привел к приостановке водоснабжения в городе на четыре дня. Население городского округа Евпатория превышает 105 тысяч человек.
https://ria.ru/20250722/krym-2030577856.html
https://ria.ru/20250723/dnr-2031007887.html
евпатория
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жкх, евпатория, республика крым, мирный
ЖКХ, Евпатория, Республика Крым, Мирный
Евпатория осталась без воды из-за аварии

Мэр Юрьев: в Евпатории прекратили водоснабжение из-за аварии

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Авария произошла на магистральном водоводе в Евпатории в Крыму, в связи с чем в городе уже снижено давление воды, а с вечера водоснабжение прекратится на время проведения ремонта, сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
"В районе 17.40 произошло снижение давления в системе водоснабжения города по причине повреждения внутригородского водовода в районе пересечения улицы 60 лет ВЛКСМ и улицы 9 Мая. С 21.00 сегодняшнего дня на период проведения аварийных работ в городе будет полностью ограничено водоснабжение... Просьба запастись водой" , - написал Юрьев в своем Telegram-канале.
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В детских садах города в пятницу будут работать только дежурные группы кратковременного пребывания без обеспечения питания, уточнил глава администрации. Вода будет подаваться в поселки Мирный и Новоозерное, а также район Световой маяк, отметил Юрьев.
В Telegram-канале компании ГУП "Вода Крыма" добавили, что сроки восстановления штатной подачи воды будут известны после определения характера повреждения.
В мае 2024 года в результате ремонта аварийного участка магистрального водовода в Евпаторию город оставался без воды шесть дней. В марте 2025 года плановый ремонт на магистральном водоводе привел к приостановке водоснабжения в городе на четыре дня.
Население городского округа Евпатория превышает 105 тысяч человек.
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