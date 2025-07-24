https://ria.ru/20250724/krushenie-2031055980.html

При крушении самолета Ан-24 в Приамурье никто не выжил

При крушении самолета Ан-24 в Приамурье никто не выжил - РИА Новости, 24.07.2025

При крушении самолета Ан-24 в Приамурье никто не выжил

Пропавший в Приамурье борт Ан-24 обнаружили на склоне горы в 15 километрах от города Тында, предварительно, никто не выжил, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 24.07.2025

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тында

происшествия

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Пропавший в Приамурье борт Ан-24 обнаружили на склоне горы в 15 километрах от города Тында, предварительно, никто не выжил, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет Ан-24 был обнаружен на склоне горы в 15 километрах от города Тында… Предварительно, выживших нет", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что местность в этом регионе труднодоступная.Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.

https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html

тында

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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях. 2025-07-24T10:07 true PT0M04S

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тында, происшествия, ан-24, крушение ан-24 в приамурье