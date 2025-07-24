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При крушении самолета Ан-24 в Приамурье никто не выжил - РИА Новости, 24.07.2025
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10:07 24.07.2025 (обновлено: 13:16 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/krushenie-2031055980.html
При крушении самолета Ан-24 в Приамурье никто не выжил
При крушении самолета Ан-24 в Приамурье никто не выжил - РИА Новости, 24.07.2025
При крушении самолета Ан-24 в Приамурье никто не выжил
Пропавший в Приамурье борт Ан-24 обнаружили на склоне горы в 15 километрах от города Тында, предварительно, никто не выжил, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 24.07.2025
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2025-07-24T13:16:00+03:00
тында
происшествия
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Пропавший в Приамурье борт Ан-24 обнаружили на склоне горы в 15 километрах от города Тында, предварительно, никто не выжил, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет Ан-24 был обнаружен на склоне горы в 15 километрах от города Тында… Предварительно, выживших нет", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что местность в этом регионе труднодоступная.Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.
https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html
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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области
Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях.
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тында, происшествия, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Тында, Происшествия, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
При крушении самолета Ан-24 в Приамурье никто не выжил

При крушении самолета Ан-24 в Амурской области никто не выжил

© РИА Новости / Пресс-служба РосавиацииМесто крушения самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
Место крушения самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Пропавший в Приамурье борт Ан-24 обнаружили на склоне горы в 15 километрах от города Тында, предварительно, никто не выжил, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Самолет Ан-24 был обнаружен на склоне горы в 15 километрах от города Тында… Предварительно, выживших нет", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что местность в этом регионе труднодоступная.
Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.
Самолет Ан-24 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Появились подробности после пропажи самолета в Приамурье
Вчера, 08:57
 
ТындаПроисшествияАн-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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