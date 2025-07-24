https://ria.ru/20250724/krushenie-2031055980.html
При крушении самолета Ан-24 в Приамурье никто не выжил
При крушении самолета Ан-24 в Приамурье никто не выжил - РИА Новости, 24.07.2025
При крушении самолета Ан-24 в Приамурье никто не выжил
Пропавший в Приамурье борт Ан-24 обнаружили на склоне горы в 15 километрах от города Тында, предварительно, никто не выжил, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:07:00+03:00
2025-07-24T10:07:00+03:00
2025-07-24T13:16:00+03:00
тында
происшествия
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Пропавший в Приамурье борт Ан-24 обнаружили на склоне горы в 15 километрах от города Тында, предварительно, никто не выжил, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет Ан-24 был обнаружен на склоне горы в 15 километрах от города Тында… Предварительно, выживших нет", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что местность в этом регионе труднодоступная.Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.
https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html
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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области
Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях.
2025-07-24T10:07
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тында, происшествия, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Тында, Происшествия, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
При крушении самолета Ан-24 в Приамурье никто не выжил
При крушении самолета Ан-24 в Амурской области никто не выжил
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Пропавший в Приамурье борт Ан-24 обнаружили на склоне горы в 15 километрах от города Тында, предварительно, никто не выжил, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Самолет Ан-24 был обнаружен на склоне горы в 15 километрах от города Тында… Предварительно, выживших нет", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что местность в этом регионе труднодоступная.
Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.