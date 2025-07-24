"Он меня пнул!": Миллионы туристов устроили слежку за странным животным
Daily Mail: кот на острове Крит стал местной достопримечательностью
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЮжные пропилеи Кносского дворца, расположенного в окрестностях Ираклиона на острове Крит
Южные пропилеи Кносского дворца, расположенного в окрестностях Ираклиона на острове Крит . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Миллионы туристов устремились на остров Крит, чтобы увидеть и сфотографировать местного кота, пишет Daily Mail.
"Известный как Чонкус Максимус, пухлый черно-белый кот привлек внимание путешественников и стал интернет-сенсацией. Он стал настолько знаменит, что его даже отметили на картах Google и написали более четырехсот восторженных отзывов о том, что это "место, которое обязательно нужно посетить", а многие пользователи назвали его легендой", — говорится в материале.
© Кадр видео из соцсетейКот Хонкус
© Кадр видео из соцсетей
Кот Хонкус
Издание сообщает, что Чонкус живет в Ханье - городе, расположенном на северо-западном побережье Крита, известным своим колоритом и венецианской гаванью.
В тексте уточняется, что теперь местные жители и туристы знают его укромные места и снимают на видео его поиски, чаще всего находя его отдыхающим в тени.
Путешественники делятся своими приключениями и общением с популярным котом в соцсетях, а некоторые в шутку называют его "последним боссом Крита".
Один из пользователей иронично написал: "Чонкус полностью спрятался под фургоном. Я погладил его по ноге и он заслуженно меня пнул! Визит к королю того стоил!"
В статье подчеркивается, что многие туристы проделывают огромный путь, чтобы увидеть необычное животное.
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