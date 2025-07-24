https://ria.ru/20250724/kot-2031179493.html

"Он меня пнул!": Миллионы туристов устроили слежку за странным животным

"Он меня пнул!": Миллионы туристов устроили слежку за странным животным - РИА Новости, 24.07.2025

"Он меня пнул!": Миллионы туристов устроили слежку за странным животным

Миллионы туристов устремились на остров Крит, чтобы увидеть и сфотографировать местного кота, пишет Daily Mail. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:51:00+03:00

2025-07-24T15:51:00+03:00

2025-07-24T17:03:00+03:00

крит (остров)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155860/34/1558603492_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_746c436971e8137de78857cf90e69dce.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Миллионы туристов устремились на остров Крит, чтобы увидеть и сфотографировать местного кота, пишет Daily Mail."Известный как Чонкус Максимус, пухлый черно-белый кот привлек внимание путешественников и стал интернет-сенсацией. Он стал настолько знаменит, что его даже отметили на картах Google и написали более четырехсот восторженных отзывов о том, что это "место, которое обязательно нужно посетить", а многие пользователи назвали его легендой", — говорится в материале.Издание сообщает, что Чонкус живет в Ханье - городе, расположенном на северо-западном побережье Крита, известным своим колоритом и венецианской гаванью.В тексте уточняется, что теперь местные жители и туристы знают его укромные места и снимают на видео его поиски, чаще всего находя его отдыхающим в тени. Путешественники делятся своими приключениями и общением с популярным котом в соцсетях, а некоторые в шутку называют его "последним боссом Крита".Один из пользователей иронично написал: "Чонкус полностью спрятался под фургоном. Я погладил его по ноге и он заслуженно меня пнул! Визит к королю того стоил!"В статье подчеркивается, что многие туристы проделывают огромный путь, чтобы увидеть необычное животное.

https://ria.ru/20250718/kot-2029924366.html

крит (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крит (остров), в мире