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"Он меня пнул!": Миллионы туристов устроили слежку за странным животным - РИА Новости, 24.07.2025
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15:51 24.07.2025 (обновлено: 17:03 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/kot-2031179493.html
"Он меня пнул!": Миллионы туристов устроили слежку за странным животным
"Он меня пнул!": Миллионы туристов устроили слежку за странным животным - РИА Новости, 24.07.2025
"Он меня пнул!": Миллионы туристов устроили слежку за странным животным
Миллионы туристов устремились на остров Крит, чтобы увидеть и сфотографировать местного кота, пишет Daily Mail. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:51:00+03:00
2025-07-24T17:03:00+03:00
крит (остров)
в мире
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Миллионы туристов устремились на остров Крит, чтобы увидеть и сфотографировать местного кота, пишет Daily Mail."Известный как Чонкус Максимус, пухлый черно-белый кот привлек внимание путешественников и стал интернет-сенсацией. Он стал настолько знаменит, что его даже отметили на картах Google и написали более четырехсот восторженных отзывов о том, что это "место, которое обязательно нужно посетить", а многие пользователи назвали его легендой", — говорится в материале.Издание сообщает, что Чонкус живет в Ханье - городе, расположенном на северо-западном побережье Крита, известным своим колоритом и венецианской гаванью.В тексте уточняется, что теперь местные жители и туристы знают его укромные места и снимают на видео его поиски, чаще всего находя его отдыхающим в тени. Путешественники делятся своими приключениями и общением с популярным котом в соцсетях, а некоторые в шутку называют его "последним боссом Крита".Один из пользователей иронично написал: "Чонкус полностью спрятался под фургоном. Я погладил его по ноге и он заслуженно меня пнул! Визит к королю того стоил!"В статье подчеркивается, что многие туристы проделывают огромный путь, чтобы увидеть необычное животное.
https://ria.ru/20250718/kot-2029924366.html
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РИА Новости
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крит (остров), в мире
Крит (остров), В мире
"Он меня пнул!": Миллионы туристов устроили слежку за странным животным

Daily Mail: кот на острове Крит стал местной достопримечательностью

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЮжные пропилеи Кносского дворца, расположенного в окрестностях Ираклиона на острове Крит
Южные пропилеи Кносского дворца, расположенного в окрестностях Ираклиона на острове Крит - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Южные пропилеи Кносского дворца, расположенного в окрестностях Ираклиона на острове Крит . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Миллионы туристов устремились на остров Крит, чтобы увидеть и сфотографировать местного кота, пишет Daily Mail.
"Известный как Чонкус Максимус, пухлый черно-белый кот привлек внимание путешественников и стал интернет-сенсацией. Он стал настолько знаменит, что его даже отметили на картах Google и написали более четырехсот восторженных отзывов о том, что это "место, которое обязательно нужно посетить", а многие пользователи назвали его легендой", — говорится в материале.
© Кадр видео из соцсетейКот Хонкус
Кот Хонкус - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Кот Хонкус
Издание сообщает, что Чонкус живет в Ханье - городе, расположенном на северо-западном побережье Крита, известным своим колоритом и венецианской гаванью.
В тексте уточняется, что теперь местные жители и туристы знают его укромные места и снимают на видео его поиски, чаще всего находя его отдыхающим в тени.
Путешественники делятся своими приключениями и общением с популярным котом в соцсетях, а некоторые в шутку называют его "последним боссом Крита".
Один из пользователей иронично написал: "Чонкус полностью спрятался под фургоном. Я погладил его по ноге и он заслуженно меня пнул! Визит к королю того стоил!"
В статье подчеркивается, что многие туристы проделывают огромный путь, чтобы увидеть необычное животное.
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