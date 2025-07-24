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Дело сына "крабового короля" передали из Владивостока в Южно-Сахалинск - РИА Новости, 24.07.2025
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05:49 24.07.2025
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Дело сына "крабового короля" передали из Владивостока в Южно-Сахалинск
Дело сына "крабового короля" передали из Владивостока в Южно-Сахалинск - РИА Новости, 24.07.2025
Дело сына "крабового короля" передали из Владивостока в Южно-Сахалинск
Фрунзенский районный суд Владивостока передал по подсудности в Южно-Сахалинский городской суд уголовное дело о контрабанде краба в отношении сына "крабового... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T05:49:00+03:00
2025-07-24T05:49:00+03:00
происшествия
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олег кан
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока передал по подсудности в Южно-Сахалинский городской суд уголовное дело о контрабанде краба в отношении сына "крабового короля" Олега Кана Александра Кана, сообщил РИА Новости представитель приморского суда. Генеральная прокуратура РФ 2 июня сообщила, что уголовное дело о контрабанде краба в отношении сына "крабового короля" направлено в суд Владивостока. Он обвиняется по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений), части 3 статьи 226 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Согласно данным на сайте Фрунзенского суда, дело поступило и передано судье в июле. "Дело передано в Южно-Сахалинский городской суд", - сказал собеседник. Согласно информации на сайте Фрунзенского суда, прокурор подал апелляционное представление на судебный акт. По версии следствия, с 2014 по 2019 год лидер преступного сообщества Олег Кан с привлечением иных соучастников, в том числе своего сына Александра, через коммерческие организации ООО "Монерон", ООО "Курильский Универсальный Комплекс" и ООО "Приморская Рыболовная Компания" занимался контрабандными поставками живого краба в Японию, Корею и КНР. Общий вес контрабандного продукта составил свыше трех тысяч тонн рыночной стоимостью более 2,6 миллиарда рублей. При вывозе из России краб декларировался российскими поставщиками по заниженной стоимости, а в действительности поставлялся по цене, значительно превышающей заявленную в таможенных органах России. В результате компании уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму 9,2 миллиона рублей. Роль Александра Кана заключалась в организации подготовки и подписании в качестве директора ООО "Курильский Универсальный Комплекс" фиктивных внешнеэкономических контрактов о поставках по заниженной цене, непосредственном контроле и организации финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия, обеспечении добычи товара, получении необходимых разрешительных документов с последующей продажей краба за границу. Ранее четыре земельных участка и два дома Кана-младшего были обращены в доход государства в счет погашения солидарного долга в 358,7 миллиарда рублей, причиненного водным биологическим ресурсам. Александр Кан находится в международном розыске.
https://ria.ru/20250607/sud-2021470912.html
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происшествия, россия, владивосток, япония, олег кан, южно-сахалинск
Происшествия, Россия, Владивосток, Япония, Олег Кан, Южно-Сахалинск
Дело сына "крабового короля" передали из Владивостока в Южно-Сахалинск

Дело сына крабового короля о контрабанде краба передали в Южно-Сахалинск

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока передал по подсудности в Южно-Сахалинский городской суд уголовное дело о контрабанде краба в отношении сына "крабового короля" Олега Кана Александра Кана, сообщил РИА Новости представитель приморского суда.
Генеральная прокуратура РФ 2 июня сообщила, что уголовное дело о контрабанде краба в отношении сына "крабового короля" направлено в суд Владивостока. Он обвиняется по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений), части 3 статьи 226 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Согласно данным на сайте Фрунзенского суда, дело поступило и передано судье в июле.
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"Дело передано в Южно-Сахалинский городской суд", - сказал собеседник.
Согласно информации на сайте Фрунзенского суда, прокурор подал апелляционное представление на судебный акт.
По версии следствия, с 2014 по 2019 год лидер преступного сообщества Олег Кан с привлечением иных соучастников, в том числе своего сына Александра, через коммерческие организации ООО "Монерон", ООО "Курильский Универсальный Комплекс" и ООО "Приморская Рыболовная Компания" занимался контрабандными поставками живого краба в Японию, Корею и КНР. Общий вес контрабандного продукта составил свыше трех тысяч тонн рыночной стоимостью более 2,6 миллиарда рублей.
При вывозе из России краб декларировался российскими поставщиками по заниженной стоимости, а в действительности поставлялся по цене, значительно превышающей заявленную в таможенных органах России. В результате компании уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму 9,2 миллиона рублей.
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Ранее четыре земельных участка и два дома Кана-младшего были обращены в доход государства в счет погашения солидарного долга в 358,7 миллиарда рублей, причиненного водным биологическим ресурсам.
Александр Кан находится в международном розыске.
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