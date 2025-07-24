https://ria.ru/20250724/kontrabanda-2031030804.html

Дело сына "крабового короля" передали из Владивостока в Южно-Сахалинск

Дело сына "крабового короля" передали из Владивостока в Южно-Сахалинск - РИА Новости, 24.07.2025

Дело сына "крабового короля" передали из Владивостока в Южно-Сахалинск

Фрунзенский районный суд Владивостока передал по подсудности в Южно-Сахалинский городской суд уголовное дело о контрабанде краба в отношении сына "крабового... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T05:49:00+03:00

2025-07-24T05:49:00+03:00

2025-07-24T05:49:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока передал по подсудности в Южно-Сахалинский городской суд уголовное дело о контрабанде краба в отношении сына "крабового короля" Олега Кана Александра Кана, сообщил РИА Новости представитель приморского суда. Генеральная прокуратура РФ 2 июня сообщила, что уголовное дело о контрабанде краба в отношении сына "крабового короля" направлено в суд Владивостока. Он обвиняется по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений), части 3 статьи 226 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Согласно данным на сайте Фрунзенского суда, дело поступило и передано судье в июле. "Дело передано в Южно-Сахалинский городской суд", - сказал собеседник. Согласно информации на сайте Фрунзенского суда, прокурор подал апелляционное представление на судебный акт. По версии следствия, с 2014 по 2019 год лидер преступного сообщества Олег Кан с привлечением иных соучастников, в том числе своего сына Александра, через коммерческие организации ООО "Монерон", ООО "Курильский Универсальный Комплекс" и ООО "Приморская Рыболовная Компания" занимался контрабандными поставками живого краба в Японию, Корею и КНР. Общий вес контрабандного продукта составил свыше трех тысяч тонн рыночной стоимостью более 2,6 миллиарда рублей. При вывозе из России краб декларировался российскими поставщиками по заниженной стоимости, а в действительности поставлялся по цене, значительно превышающей заявленную в таможенных органах России. В результате компании уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму 9,2 миллиона рублей. Роль Александра Кана заключалась в организации подготовки и подписании в качестве директора ООО "Курильский Универсальный Комплекс" фиктивных внешнеэкономических контрактов о поставках по заниженной цене, непосредственном контроле и организации финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия, обеспечении добычи товара, получении необходимых разрешительных документов с последующей продажей краба за границу. Ранее четыре земельных участка и два дома Кана-младшего были обращены в доход государства в счет погашения солидарного долга в 358,7 миллиарда рублей, причиненного водным биологическим ресурсам. Александр Кан находится в международном розыске.

https://ria.ru/20250607/sud-2021470912.html

https://ria.ru/20250313/sud-2004695575.html

https://ria.ru/20250515/kan-2017015051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, владивосток, япония, олег кан, южно-сахалинск