https://ria.ru/20250724/konflikt-2031108681.html

Эксперты оценили последствия конфликта между Таиландом и Камбоджей

Эксперты оценили последствия конфликта между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 24.07.2025

Эксперты оценили последствия конфликта между Таиландом и Камбоджей

Нарушение торговли Таиланда из-за конфликта с Камбоджей может привести к проблемам с поставками кормов для домашних питомцев на мировые рынки – Таиланд в 2024... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:31:00+03:00

2025-07-24T12:31:00+03:00

2025-07-24T12:50:00+03:00

таиланд

камбоджа

германия

оон

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Нарушение торговли Таиланда из-за конфликта с Камбоджей может привести к проблемам с поставками кормов для домашних питомцев на мировые рынки – Таиланд в 2024 году был вторым основным их поставщиком, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade. Так, в прошлом году Таиланд экспортировал готовых кормов для питомцев на 2,7 миллиарда долларов, что составляет чуть больше 10% от мировых поставок. Больше в прошлом году было только у Германии, чей экспорт составил 3,3 миллиарда долларов. Больше всего корма из Таиланда покупают для своих питомцев жители США, на которых приходится почти треть от всех тайских поставок. Также его покупают в значительных объемах в Японии (12%), Австралии и Италии (по 6%), Малайзии (5%), на Филиппинах и в Германии (по 4%). В России тайские производители кормов почти не представлены, за весь прошлый год соответствующий импорт составил лишь 4,9 миллиона долларов. При этом в марте 2024 года Россельхознадзор запретил шести предприятиям из этой азиатской страны поставлять свой товар на российский рынок. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

https://ria.ru/20250724/konflikt-2031075622.html

https://ria.ru/20250724/konflikt-2031075622.html

таиланд

камбоджа

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-24T12:31 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, камбоджа, германия, оон, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)