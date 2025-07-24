https://ria.ru/20250724/kniga-2031127619.html

Каким будет конец света: роман Маргариты Симоньян о том, что нас ждет

Каким будет конец света: роман Маргариты Симоньян о том, что нас ждет - РИА Новости, 24.07.2025

Каким будет конец света: роман Маргариты Симоньян о том, что нас ждет

Новый роман журналиста, медиаменеджера Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" начнет поступать в книжные магазины страны с 31 июля,... РИА Новости, 24.07.2025

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Новый роман журналиста, медиаменеджера Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" начнет поступать в книжные магазины страны с 31 июля, сообщили РИА Новости в издательстве АСТ.Приключенческая антиутопия"Стартовый тираж книги — 45 тысяч экземпляров. Только за первую неделю после анонса о выходе новинки возможностью оформить предзаказ воспользовались почти десять тысяч человек. Предыдущая работа автора — сборник рассказов "Водоворот" — разошлась 20-тысячным тиражом и продолжает допечатываться по запросам читателей", — отметили в издательстве.Роман "В начале было Слово — в конце будет Цифра" — это приключенческая антиутопия с апокалиптическим уклоном, которая соединяет библейские мотивы, сатиру на современные технологии и глубокую критику цифровой эпохи. История о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким на самом деле будет конец света, — в полном соответствии с библейскими пророчествами."Жанр мне сложно определить. Это и утопия, и антиутопия, и приключения, и фантастика, и немного мелодрамы, куда без нее. Вот вы прочитайте — и определите", — говорит автор.Книга Маргариты Симоньян продолжает традицию великих антиутопий — "1984" Джорджа Оруэлла, "Мы" Евгения Замятина, "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли. Но в отличие от них дает надежду: спасение возможно, если ты способен верить.СюжетСтарый Учитель, апостол Иоанн, уходит в пустыню, чтобы продиктовать свое последнее пророчество. Его юный ученик Прохор записывает откровение, которое позже назовут Апокалипсисом. Последнее слово рождается в голоде, пыли, страхе — и заканчивается погребением заживо и встречей со Спасителем.А в будущем — конца света уже никто не боится. Он давно объявлен официально. После ядерной войны и эпохи массового медицинского воскрешения Земля заселена сотней миллиардов человекоподобных. Люди больше не рождаются — их проектируют. Чипизация обязательна, слова "Бог" и "человек" запрещены Демократией — системой, которая заменяет веру алгоритмом, а свободу — цифрой. Руины бывших городов украшают изображения святой свиньи Гертруды — первой, кому Илон Маск вживил чип. Все контролирует Искусственное Я — цифровой бог без эмоций, но с полной властью.Но вдруг появляется он — Альфа Омега, ученый, который открывает в себе нечто большее, чем способность рационально мыслить. И делает невозможное — идет по воде.Что сильнее: программа или душа? Чип или слово? И останется ли в конце хоть один человек, способный задать эти вопросы?Пять причин прочитать● Взгляд на апокалипсис глазами человека и постчеловека. Учитель умирает за Слово, Альфа Омега рождается в мире, где слов больше нет. Этот роман — предупреждение современникам о том, к чему движется человечество.● Безжалостная сатира на цифровой культ. Святая свинья, ликвидация письменности, Демократия, запрещающая слова "отец" и "мать", — здесь много болевых точек, которые произрастают из сегодняшнего медиапространства.● Поэтичность и символизм. Стиль книги — синтез библейских сюжетов, яркой образности фантастического жанра и драматической глубины русской классики.● Глубокая философская притча. Можно ли ходить по воде, если поверить? Можно ли воскресить душу, если мир решил, что она устарела?● Авторский голос. Маргарита Симоньян пишет на стыке жанров, ярко и образно раскрывая грани нового мира, в котором технологии победили все человеческое. Откровенно, порой — трагично, иногда иронично и всегда с любовью к людям и верой в будущее человечества, автор ищет способ донести до читателя угрозы и опасности событий, которые развиваются здесь и сейчас.Об автореМаргарита Симоньян — главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT.Родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Окончила Кубанский государственный университет. Журналистскую карьеру начала в телерадиокомпании "Краснодар", в 1999 году освещала боевые действия в Чечне. В 2001 году, как собственный корреспондент ВГТРК в Ростове-на-Дону, находилась в зоне боевых действий в Абхазии, а в сентябре 2004 года освещала события в Беслане. В апреле 2005 года Маргарита Симоньян была назначена главным редактором телеканала Russia Today (RT). Телеканал вещает из Москвы более чем в 100 стран мира на английском, арабском и испанском языках. С 31 декабря 2013 года также является главным редактором МИА "Россия сегодня". Маргарита Симоньян удостоена многих национальных журналистских премий России, а также отмечена Государственными наградами Российской Федерации.Цитаты из книги:***"Добро пожаловать в последние времена, лучшие времена человечества! Парк культуры и отдыха носит не только рекреационную, но и просветительскую функцию: всякий, сюда входящий, должен безоговорочно осознать, что все религии трогательны, красивы, похожи одна на другую, а главное — смехотворны".***"В центре, над всеми пророками и богами, вознесется святая свинья — гигантская статуя прародительницы Гертруды, покрытая наноэпидермисом высшего сорта, в чьем полом чреве с первоклассной акустикой, обитом розовым бархатом с пятью тысячами койкомест повышенной комфортности, разместится кинозал, где после переселения человекоподобные смогут смотреть обязательные просветительские передачи — если, конечно, на просвещение хватит света".***"В 21-м веке наука научилась воскрешать мертвых. Сначала воскрешали тех, чьи родственники могли заплатить за это много денег. Потом правительства догадались воскрешать целые армии, чтобы пополнять свои войска. Потом из-за этого началасьядерная война, потом она закончилась, отменились правительства, отменились деньги, отменились родственники, и победившая Демократия, во избежание новых войн, приняла программу воскрешения всех когда-либо живших людей".***"Помните ли вы такого Илона Маска? "Как не помнить этого дегенерата!" — злобно подумает Гейтс, и тут произойдет что-то совсем уже фантасмагорическое — даже по меркам последних времен. К ужасу Билла Гейтса все наноплазмы Мыслильни выдадут его голос и этот дословный текст: — Как не помнить этого дегенерата!***"Гейтс просто замрет, от изумления не сообразив даже улыбнуться, — что кажется, произойдет с ним в первый раз не только в вечной, но и в невечной жизни.— Подождите… я же это не сказал! Я же только подумал!— Удивили мы вас, отец-основатель? — Временный Демократ театрально взмахнет руками, обнажив сразу оба дряблых, чуть загорелых локтя. — Это ментограф!От латинского ментис — мышление — и греческого графо — писать. Прибор, который читает мысли. Последнее изобретение человечества! Его придумал научный руководитель Района, весьма перспективное молодое светило, к тому же чрезвычайно атлетичное".***"— Ноги не промочил? — спросит Мадонна.— Мааам, — засмеется Христос. — Как ты себе предавляешь, чтобы в раю можно было промочить ноги?— Все равно, если вы… ты… впредь намерены ходить по воде, хорошо было бы хоть калоши где-нибудь раздобыть. С медицинской точки зрения, — поддержит Мадонну плотник.И не успеет он договорить, как перед Христом шлепнется пара отменных калош! Когда все отсмеются, плотник подойдет к Христу и тихо спросит то, что давно собирался, но как-то все было недосуг — то Страшный Суд, то конец света.— Гхм. А мы вообще теперь на ты или на вы?— Ну, прекращай, бать! — рассмеется Христос.— Дык вы теперь — Бог!— А ты когда-нибудь слышал, чтобы к Богу обращались на вы? С Господом все на ты, — справедливо заметит Христос".

https://ria.ru/20191116/1560997337.html

https://ria.ru/20250629/simonyan-2026176678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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