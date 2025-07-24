Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын наблюдал за учениями по артиллерийской стрельбе - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/kndr-2031026475.html
Ким Чен Ын наблюдал за учениями по артиллерийской стрельбе
Ким Чен Ын наблюдал за учениями по артиллерийской стрельбе - РИА Новости, 24.07.2025
Ким Чен Ын наблюдал за учениями по артиллерийской стрельбе
Лидер КНДР Ким Чен Ын 23 июля наблюдал за тренировочными соревнованиями по артиллерийской стрельбе между подразделениями крупных соединений Корейской народной... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T04:22:00+03:00
2025-07-24T04:22:00+03:00
кндр (северная корея)
южная корея
китай
ким чен ын
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972442536_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_52106a830e9a6548fe2d37a5b43fac14.jpg
СЕУЛ, июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 23 июля наблюдал за тренировочными соревнованиями по артиллерийской стрельбе между подразделениями крупных соединений Корейской народной армии (КНА) в преддверии празднования годовщины окончания Корейской войны (1950-1953), передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Сообщается, что учения прошли в прибрежной зоне в условиях, максимально приближенных к боевым. Основной задачей стало оценить способность артиллеристов к ночному маршу, быстрому развертыванию и нанесению удара по внезапно появившейся цели. Командиры соединений лично руководили действиями своих подразделений, которые нанесли огневые удары по морским целям в строго установленное время. "Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение ходом тренировочных соревнований, напоминающих практический бой, и их результатом... Ким Чен Ын сказал, что смелость, способность и уверенность в себе, позволяющие инициативно реагировать на любые войны и кризисы, совершенствуются в горниле беспрецедентного и беспредельного переворота в боевой подготовке, и что комплексная потрясающая боевая способность победить любых противников есть настоящий героизм, стойкость и блестящие подвиги защитника", — цитирует лидера КНДР ЦТАК. Лидер КНДР отметил, что соревнования стали наглядным примером прогресса в подготовке армии после прошедшего недавно VII съезда командиров, а также результатом научного подхода и высокого идеологического уровня военнослужащих. Он подчеркнул необходимость непрерывного развития артиллерийской тактики с учётом стремительно меняющихся условий современной войны. По итогам учений отличившаяся 2-я рота 3-го батальона 16-го артиллерийского полка 28-й пехотной дивизии 4-го корпуса была удостоена специального приглашения на торжества по случаю 72-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, как в КНДР называют Корейскую войну. Корейская война - вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея) - началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 27 июля 1953 года. Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи – вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН. Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая – с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой. Годовщина подписания перемирия 27 июля отмечается в обеих Кореях, но на Юге дату считают "окончанием" войны, в то мремя как в КНДР — этот праздник отмечают как День Победы.
https://ria.ru/20250530/kndr-2019890633.html
https://ria.ru/20250514/kndr-2016781915.html
https://ria.ru/20250517/kndr-2017524599.html
кндр (северная корея)
южная корея
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972442536_58:0:942:663_1920x0_80_0_0_8a37b76b2d008418abfa6a2ca9ce66e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кндр (северная корея), южная корея, китай, ким чен ын, оон, в мире
КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Китай, Ким Чен Ын, ООН, В мире
Ким Чен Ын наблюдал за учениями по артиллерийской стрельбе

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за учениями артиллерийских подразделений

© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 23 июля наблюдал за тренировочными соревнованиями по артиллерийской стрельбе между подразделениями крупных соединений Корейской народной армии (КНА) в преддверии празднования годовщины окончания Корейской войны (1950-1953), передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Сообщается, что учения прошли в прибрежной зоне в условиях, максимально приближенных к боевым. Основной задачей стало оценить способность артиллеристов к ночному маршу, быстрому развертыванию и нанесению удара по внезапно появившейся цели. Командиры соединений лично руководили действиями своих подразделений, которые нанесли огневые удары по морским целям в строго установленное время.
Председатель КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями подразделений КНА
30 мая, 05:40
"Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение ходом тренировочных соревнований, напоминающих практический бой, и их результатом... Ким Чен Ын сказал, что смелость, способность и уверенность в себе, позволяющие инициативно реагировать на любые войны и кризисы, совершенствуются в горниле беспрецедентного и беспредельного переворота в боевой подготовке, и что комплексная потрясающая боевая способность победить любых противников есть настоящий героизм, стойкость и блестящие подвиги защитника", — цитирует лидера КНДР ЦТАК.
Лидер КНДР отметил, что соревнования стали наглядным примером прогресса в подготовке армии после прошедшего недавно VII съезда командиров, а также результатом научного подхода и высокого идеологического уровня военнослужащих. Он подчеркнул необходимость непрерывного развития артиллерийской тактики с учётом стремительно меняющихся условий современной войны.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Ким Чен Ын посетил учения танковых войск
14 мая, 01:41
По итогам учений отличившаяся 2-я рота 3-го батальона 16-го артиллерийского полка 28-й пехотной дивизии 4-го корпуса была удостоена специального приглашения на торжества по случаю 72-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, как в КНДР называют Корейскую войну.
Корейская война - вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея) - началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 27 июля 1953 года. Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи – вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН.
Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая – с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой.
Годовщина подписания перемирия 27 июля отмечается в обеих Кореях, но на Юге дату считают "окончанием" войны, в то мремя как в КНДР — этот праздник отмечают как День Победы.
Ким Чен Ын во время испытаний дронов - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Ким Чен Ын призвал армию быть в полной боевой готовности
17 мая, 04:59
 
КНДР (Северная Корея)Южная КореяКитайКим Чен ЫнООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала