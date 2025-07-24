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Ким Чен Ын наблюдал за учениями по артиллерийской стрельбе

Ким Чен Ын наблюдал за учениями по артиллерийской стрельбе - РИА Новости, 24.07.2025

Ким Чен Ын наблюдал за учениями по артиллерийской стрельбе

Лидер КНДР Ким Чен Ын 23 июля наблюдал за тренировочными соревнованиями по артиллерийской стрельбе между подразделениями крупных соединений Корейской народной... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T04:22:00+03:00

2025-07-24T04:22:00+03:00

2025-07-24T04:22:00+03:00

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СЕУЛ, июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 23 июля наблюдал за тренировочными соревнованиями по артиллерийской стрельбе между подразделениями крупных соединений Корейской народной армии (КНА) в преддверии празднования годовщины окончания Корейской войны (1950-1953), передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Сообщается, что учения прошли в прибрежной зоне в условиях, максимально приближенных к боевым. Основной задачей стало оценить способность артиллеристов к ночному маршу, быстрому развертыванию и нанесению удара по внезапно появившейся цели. Командиры соединений лично руководили действиями своих подразделений, которые нанесли огневые удары по морским целям в строго установленное время. "Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение ходом тренировочных соревнований, напоминающих практический бой, и их результатом... Ким Чен Ын сказал, что смелость, способность и уверенность в себе, позволяющие инициативно реагировать на любые войны и кризисы, совершенствуются в горниле беспрецедентного и беспредельного переворота в боевой подготовке, и что комплексная потрясающая боевая способность победить любых противников есть настоящий героизм, стойкость и блестящие подвиги защитника", — цитирует лидера КНДР ЦТАК. Лидер КНДР отметил, что соревнования стали наглядным примером прогресса в подготовке армии после прошедшего недавно VII съезда командиров, а также результатом научного подхода и высокого идеологического уровня военнослужащих. Он подчеркнул необходимость непрерывного развития артиллерийской тактики с учётом стремительно меняющихся условий современной войны. По итогам учений отличившаяся 2-я рота 3-го батальона 16-го артиллерийского полка 28-й пехотной дивизии 4-го корпуса была удостоена специального приглашения на торжества по случаю 72-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, как в КНДР называют Корейскую войну. Корейская война - вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея) - началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 27 июля 1953 года. Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи – вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН. Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая – с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой. Годовщина подписания перемирия 27 июля отмечается в обеих Кореях, но на Юге дату считают "окончанием" войны, в то мремя как в КНДР — этот праздник отмечают как День Победы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кндр (северная корея), южная корея, китай, ким чен ын, оон, в мире