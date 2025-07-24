Ким Чен Ын наблюдал за учениями по артиллерийской стрельбе
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за учениями артиллерийских подразделений
© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 23 июля наблюдал за тренировочными соревнованиями по артиллерийской стрельбе между подразделениями крупных соединений Корейской народной армии (КНА) в преддверии празднования годовщины окончания Корейской войны (1950-1953), передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Сообщается, что учения прошли в прибрежной зоне в условиях, максимально приближенных к боевым. Основной задачей стало оценить способность артиллеристов к ночному маршу, быстрому развертыванию и нанесению удара по внезапно появившейся цели. Командиры соединений лично руководили действиями своих подразделений, которые нанесли огневые удары по морским целям в строго установленное время.
"Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение ходом тренировочных соревнований, напоминающих практический бой, и их результатом... Ким Чен Ын сказал, что смелость, способность и уверенность в себе, позволяющие инициативно реагировать на любые войны и кризисы, совершенствуются в горниле беспрецедентного и беспредельного переворота в боевой подготовке, и что комплексная потрясающая боевая способность победить любых противников есть настоящий героизм, стойкость и блестящие подвиги защитника", — цитирует лидера КНДР ЦТАК.
Лидер КНДР отметил, что соревнования стали наглядным примером прогресса в подготовке армии после прошедшего недавно VII съезда командиров, а также результатом научного подхода и высокого идеологического уровня военнослужащих. Он подчеркнул необходимость непрерывного развития артиллерийской тактики с учётом стремительно меняющихся условий современной войны.
Ким Чен Ын посетил учения танковых войск
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По итогам учений отличившаяся 2-я рота 3-го батальона 16-го артиллерийского полка 28-й пехотной дивизии 4-го корпуса была удостоена специального приглашения на торжества по случаю 72-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, как в КНДР называют Корейскую войну.
Корейская война - вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея) - началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 27 июля 1953 года. Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи – вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН.
Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая – с одной стороны, и США под флагом ООН – с другой.
Годовщина подписания перемирия 27 июля отмечается в обеих Кореях, но на Юге дату считают "окончанием" войны, в то мремя как в КНДР — этот праздник отмечают как День Победы.