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Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию - РИА Новости, 24.07.2025
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10:46 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/kitay-2031070846.html
Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию
Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию - РИА Новости, 24.07.2025
Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию
Пекин надеется, что Москва и Киев продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и продолжат способствовать деэскалации ситуации, заявил на РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:46:00+03:00
2025-07-24T10:46:00+03:00
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Пекин надеется, что Москва и Киев продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и продолжат способствовать деэскалации ситуации, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа. Го Цзякунь подчеркнул, что китайская сторона приветствует новый раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом, а также достигнутый консенсус по гуманитарным вопросам, таким, как обмен пленными. "Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, и надеется, что все стороны продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и совместно продолжат способствовать смягчению ситуации", - сказал дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать результаты очередного раунда переговоров. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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в мире, москва, киев, россия, мид кнр, украина
В мире, Москва, Киев, Россия, МИД КНР, Украина
Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию

МИД КНР: Китай надеется, что РФ и Украина продолжат поиск решения кризиса

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Пекин надеется, что Москва и Киев продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и продолжат способствовать деэскалации ситуации, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.
Го Цзякунь подчеркнул, что китайская сторона приветствует новый раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом, а также достигнутый консенсус по гуманитарным вопросам, таким, как обмен пленными.
"Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, и надеется, что все стороны продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и совместно продолжат способствовать смягчению ситуации", - сказал дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать результаты очередного раунда переговоров.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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