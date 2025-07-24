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Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию

Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию - РИА Новости, 24.07.2025

Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию

Пекин надеется, что Москва и Киев продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и продолжат способствовать деэскалации ситуации, заявил на РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T10:46:00+03:00

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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Пекин надеется, что Москва и Киев продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и продолжат способствовать деэскалации ситуации, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа. Го Цзякунь подчеркнул, что китайская сторона приветствует новый раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом, а также достигнутый консенсус по гуманитарным вопросам, таким, как обмен пленными. "Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, и надеется, что все стороны продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и совместно продолжат способствовать смягчению ситуации", - сказал дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать результаты очередного раунда переговоров. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250724/peregovory-2031017483.html

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