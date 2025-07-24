https://ria.ru/20250724/kitay-2031070846.html
Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию
Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию - РИА Новости, 24.07.2025
Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию
Пекин надеется, что Москва и Киев продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и продолжат способствовать деэскалации ситуации, заявил на РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:46:00+03:00
2025-07-24T10:46:00+03:00
2025-07-24T10:46:00+03:00
в мире
москва
киев
россия
мид кнр
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Пекин надеется, что Москва и Киев продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и продолжат способствовать деэскалации ситуации, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа. Го Цзякунь подчеркнул, что китайская сторона приветствует новый раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом, а также достигнутый консенсус по гуманитарным вопросам, таким, как обмен пленными. "Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, и надеется, что все стороны продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и совместно продолжат способствовать смягчению ситуации", - сказал дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать результаты очередного раунда переговоров. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250724/peregovory-2031017483.html
москва
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_a70d8cc9bc7aeae00b6b86988e40f85e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, киев, россия, мид кнр, украина
В мире, Москва, Киев, Россия, МИД КНР, Украина
Китай надеется, что Россия и Украина продолжат усилия по урегулированию
МИД КНР: Китай надеется, что РФ и Украина продолжат поиск решения кризиса