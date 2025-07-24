https://ria.ru/20250724/kitaj-2031029448.html
Китай в июне отказался от американской нефти
Китай в июне отказался от американской нефти - РИА Новости, 24.07.2025
Китай в июне отказался от американской нефти
Китай в начале этого лета впервые почти за три года не закупал американскую нефть - в прошлый раз месячная пауза в поставках имела место в августе 2022 года,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T05:20:00+03:00
2025-07-24T05:20:00+03:00
2025-07-24T05:32:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Китай в начале этого лета впервые почти за три года не закупал американскую нефть - в прошлый раз месячная пауза в поставках имела место в августе 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. Максимальными в текущем году месячные закупки были в марте - тогда их объемы выросли сразу вдвое к февральским, составив 326,2 миллиона долларов, а затем снижались два месяца подряд, пока в июне Китай не решил сделать паузу в закупках в США "черного золота". Нефтепродукты из США при этом продолжили поступать, однако показали довольно заметную отрицательную динамику по сравнению с предшествовавшим месяцем - четырехкратное снижение, до 7,4 миллиона долларов. В целом Китай сохранил июньский импорт нефти плюс-минус на майских уровнях - рост составил всего 4%, до 24,2 миллиарда долларов. При этом на ситуации напряженных отношений Поднебесной со Штатами смогли "заработать" несколько ближневосточных нефтяных держав и других азиатских соседей Китая. Так, Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в Китай на 36% к маю, до 3,87 миллиарда долларов, Малайзия - в полтора раза, до 3,4 миллиарда, ОАЭ - на 18%, до 1,38 миллиарда, Кувейт - на 15%, до 732 миллионов долларов. Россия при этом сохранила за собой статус крупнейшего экспортера нефти в Китай, незначительно увеличив поставки с конца весны - до 3,95 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250723/alyuminiy-2030748250.html
https://ria.ru/20250421/kitaj-2012509898.html
китай
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РИА Новости
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экономика, китай, сша, саудовская аравия
Экономика, Китай, США, Саудовская Аравия
Китай в июне отказался от американской нефти
Китай впервые за три года отказался от американской нефти