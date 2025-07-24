Рейтинг@Mail.ru
Кишинев хочет избавиться от конкурентов на старте выборов, заявила Захарова - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/kishinev-2031103573.html
Кишинев хочет избавиться от конкурентов на старте выборов, заявила Захарова
Кишинев хочет избавиться от конкурентов на старте выборов, заявила Захарова - РИА Новости, 24.07.2025
Кишинев хочет избавиться от конкурентов на старте выборов, заявила Захарова
Официальный Кишинёв стремится избавиться от конкурентов на старте, отказывая в регистрации на выборах оппозиционному блоку "Победа", заявила официальный... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:19:00+03:00
2025-07-24T12:19:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Официальный Кишинёв стремится избавиться от конкурентов на старте, отказывая в регистрации на выборах оппозиционному блоку "Победа", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Большой общественный резонанс вызвало решение центральной избирательной комиссии Молдавии от 19 июля отказать оппозиционному блоку "Победа" в регистрации для участия в выборах в парламент, якобы "из-за несоответствия требованиям избирательного законодательства", более того центризбирком Молдавии обратился в минюст этой страны с запросом о прекращении деятельности 4 партий, которые входят в этот политический блок", - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что это буквально копия румынского сценария, когда альтернативные силы подвергаются запрету, а по сути, просто отменяются. "В самой Молдавии такой шаг назвали политическим избиением и втаптыванием в землю политических конкурентов. Кишинёвский режим настолько уверен в своей победе, что стремится избавиться от конкурентов просто на старте", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html
https://ria.ru/20250722/shor-2030730469.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, мария захарова
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Мария Захарова
Кишинев хочет избавиться от конкурентов на старте выборов, заявила Захарова

Захарова: Кишинев отказом "Победе" в участии в выборах избавляется от соперников

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Официальный Кишинёв стремится избавиться от конкурентов на старте, отказывая в регистрации на выборах оппозиционному блоку "Победа", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Большой общественный резонанс вызвало решение центральной избирательной комиссии Молдавии от 19 июля отказать оппозиционному блоку "Победа" в регистрации для участия в выборах в парламент, якобы "из-за несоответствия требованиям избирательного законодательства", более того центризбирком Молдавии обратился в минюст этой страны с запросом о прекращении деятельности 4 партий, которые входят в этот политический блок", - сказала она в ходе брифинга.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Додон рассказал об отношении нового блока оппозиции в Молдавии к России
22 июля, 14:01
Она добавила, что это буквально копия румынского сценария, когда альтернативные силы подвергаются запрету, а по сути, просто отменяются.
"В самой Молдавии такой шаг назвали политическим избиением и втаптыванием в землю политических конкурентов. Кишинёвский режим настолько уверен в своей победе, что стремится избавиться от конкурентов просто на старте", - заключила Захарова.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Молдавия вычеркнула около полумиллиона граждан из жизни страны, заявил Шор
22 июля, 22:30
 
В миреМолдавияКишиневРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала