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Кишинев хочет избавиться от конкурентов на старте выборов, заявила Захарова
Кишинев хочет избавиться от конкурентов на старте выборов, заявила Захарова - РИА Новости, 24.07.2025
Кишинев хочет избавиться от конкурентов на старте выборов, заявила Захарова
Официальный Кишинёв стремится избавиться от конкурентов на старте, отказывая в регистрации на выборах оппозиционному блоку "Победа", заявила официальный... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:19:00+03:00
2025-07-24T12:19:00+03:00
2025-07-24T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Официальный Кишинёв стремится избавиться от конкурентов на старте, отказывая в регистрации на выборах оппозиционному блоку "Победа", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Большой общественный резонанс вызвало решение центральной избирательной комиссии Молдавии от 19 июля отказать оппозиционному блоку "Победа" в регистрации для участия в выборах в парламент, якобы "из-за несоответствия требованиям избирательного законодательства", более того центризбирком Молдавии обратился в минюст этой страны с запросом о прекращении деятельности 4 партий, которые входят в этот политический блок", - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что это буквально копия румынского сценария, когда альтернативные силы подвергаются запрету, а по сути, просто отменяются. "В самой Молдавии такой шаг назвали политическим избиением и втаптыванием в землю политических конкурентов. Кишинёвский режим настолько уверен в своей победе, что стремится избавиться от конкурентов просто на старте", - заключила Захарова.
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в мире, молдавия, кишинев, россия, мария захарова
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Мария Захарова
Кишинев хочет избавиться от конкурентов на старте выборов, заявила Захарова
Захарова: Кишинев отказом "Победе" в участии в выборах избавляется от соперников