https://ria.ru/20250724/kipr-2031193683.html

РИА Новости получило видео с охваченного пожарами Кипра

РИА Новости получило видео с охваченного пожарами Кипра - РИА Новости, 24.07.2025

РИА Новости получило видео с охваченного пожарами Кипра

Агентство РИА Новости получило кадры из охваченных лесным пожаром районов рядом с кипрским Лимасолом, на которых видно, как огонь подбирается к домам и дорогам. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:37:00+03:00

2025-07-24T16:37:00+03:00

2025-07-24T16:37:00+03:00

в мире

лимасол (район)

кипр

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Агентство РИА Новости получило кадры из охваченных лесным пожаром районов рядом с кипрским Лимасолом, на которых видно, как огонь подбирается к домам и дорогам. На Кипре, неподалеку от города Лимасол, второй день бушует сильнейший лесной пожар. На кадрах видно, что огонь вплотную подбирается к дорожному полотну и жилым домам. Небо заволокло дымом. В этом пожаре погибли два человека и пострадали как минимум 23. Сгорело больше сотни домов, эвакуированы жители 12 населенных пунктов, несколько районов Лимасола обесточены, на город распространился смог. Пожар вспыхнул в среду днем, когда температура в стране достигала 43 градуса Цельсия. Греческое издание "Вима" пишет, что в четверг ожидается повышение температуры до 44 градусов. По информации "Вима", в пострадавшие районы Лимасола прибыл президент страны Никос Христодулидис. Кипр запросил помощь через Европейский механизм гражданской защиты, ожидается, что Испания направит в страну два пожарных самолета. Иордания и Египет также выразили намерение оказать Кипру помощь в тушении пожаров.

https://ria.ru/20250721/ssha-2030324078.html

лимасол (район)

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Лесной пожар рядом с кипрским Лимасолом РИА Новости получило видео из охваченных лесным пожаром районов рядом с кипрским Лимасолом, где видно, как огонь подбирается к домам и дорогам. По данным СМИ, в результате этого пожара 2 человека погибли и минимум 23 пострадали. Кроме того, сгорели десятки домов, эвакуированы 12 населенных пунктов, несколько районов Лимасола обесточены, на город распространился смог. 2025-07-24T16:37 true PT0M22S

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в мире, лимасол (район), кипр