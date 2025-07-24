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РИА Новости получило видео с охваченного пожарами Кипра - РИА Новости, 24.07.2025
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16:37 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/kipr-2031193683.html
РИА Новости получило видео с охваченного пожарами Кипра
РИА Новости получило видео с охваченного пожарами Кипра - РИА Новости, 24.07.2025
РИА Новости получило видео с охваченного пожарами Кипра
Агентство РИА Новости получило кадры из охваченных лесным пожаром районов рядом с кипрским Лимасолом, на которых видно, как огонь подбирается к домам и дорогам. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:37:00+03:00
2025-07-24T16:37:00+03:00
в мире
лимасол (район)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Агентство РИА Новости получило кадры из охваченных лесным пожаром районов рядом с кипрским Лимасолом, на которых видно, как огонь подбирается к домам и дорогам. На Кипре, неподалеку от города Лимасол, второй день бушует сильнейший лесной пожар. На кадрах видно, что огонь вплотную подбирается к дорожному полотну и жилым домам. Небо заволокло дымом. В этом пожаре погибли два человека и пострадали как минимум 23. Сгорело больше сотни домов, эвакуированы жители 12 населенных пунктов, несколько районов Лимасола обесточены, на город распространился смог. Пожар вспыхнул в среду днем, когда температура в стране достигала 43 градуса Цельсия. Греческое издание "Вима" пишет, что в четверг ожидается повышение температуры до 44 градусов. По информации "Вима", в пострадавшие районы Лимасола прибыл президент страны Никос Христодулидис. Кипр запросил помощь через Европейский механизм гражданской защиты, ожидается, что Испания направит в страну два пожарных самолета. Иордания и Египет также выразили намерение оказать Кипру помощь в тушении пожаров.
https://ria.ru/20250721/ssha-2030324078.html
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Лесной пожар рядом с кипрским Лимасолом
РИА Новости получило видео из охваченных лесным пожаром районов рядом с кипрским Лимасолом, где видно, как огонь подбирается к домам и дорогам. По данным СМИ, в результате этого пожара 2 человека погибли и минимум 23 пострадали. Кроме того, сгорели десятки домов, эвакуированы 12 населенных пунктов, несколько районов Лимасола обесточены, на город распространился смог.
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в мире, лимасол (район), кипр
В мире, Лимасол (район), Кипр
РИА Новости получило видео с охваченного пожарами Кипра

РИА Новости получило кадры лесного пожара рядом с кипрским Лимасолом

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Агентство РИА Новости получило кадры из охваченных лесным пожаром районов рядом с кипрским Лимасолом, на которых видно, как огонь подбирается к домам и дорогам.
На Кипре, неподалеку от города Лимасол, второй день бушует сильнейший лесной пожар. На кадрах видно, что огонь вплотную подбирается к дорожному полотну и жилым домам. Небо заволокло дымом.
В этом пожаре погибли два человека и пострадали как минимум 23. Сгорело больше сотни домов, эвакуированы жители 12 населенных пунктов, несколько районов Лимасола обесточены, на город распространился смог.
Пожар вспыхнул в среду днем, когда температура в стране достигала 43 градуса Цельсия. Греческое издание "Вима" пишет, что в четверг ожидается повышение температуры до 44 градусов. По информации "Вима", в пострадавшие районы Лимасола прибыл президент страны Никос Христодулидис. Кипр запросил помощь через Европейский механизм гражданской защиты, ожидается, что Испания направит в страну два пожарных самолета. Иордания и Египет также выразили намерение оказать Кипру помощь в тушении пожаров.
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В миреЛимасол (район)Кипр
 
 
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