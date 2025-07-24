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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.07.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T23:09:00+03:00
2025-07-24T23:09:00+03:00
2025-07-24T23:13:00+03:00
киев
специальная военная операция на украине
россия
черкасская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным карты, тревога в столице была объявлена в 23.07 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, россия, черкасская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия, Черкасская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и 8 областях Украины