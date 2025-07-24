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Жители Киева третий день протестуют у офиса Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025
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20:29 24.07.2025 (обновлено: 20:40 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/kiev-2031259232.html
Жители Киева третий день протестуют у офиса Зеленского
Жители Киева третий день протестуют у офиса Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025
Жители Киева третий день протестуют у офиса Зеленского
Жители Киева третий день протестуют у офиса Владимира Зеленского из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T20:29:00+03:00
2025-07-24T20:40:00+03:00
в мире
киев
львов
днепропетровск
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Жители Киева третий день протестуют у офиса Владимира Зеленского из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает издание "Страна.ua". "Возле театра Франко, который расположен неподалеку от офиса (Зеленского - ред.), как и в предыдущие два дня, снова собираются люди на акцию протеста... Под офисом (Зеленского - ред.) стартовала очередная акция... Люди скандируют: "Коррупция убивает" и "Руки прочь от НАБУ и САП", - говорится в публикациях издания в Telegram-канале. Отмечается, что по состоянию на 20.00 мск собралось около 300-400 человек. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031100988.html
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Акция протеста в Киеве
Жители Киева третий день протестуют у офиса Владимира Зеленского из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает издание "Страна.ua".
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в мире, киев, львов, днепропетровск, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Киев, Львов, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
Жители Киева третий день протестуют у офиса Зеленского

Жители Киева 3-й день протестуют у офиса Зеленского из-за закона о НАБУ и САП

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Жители Киева третий день протестуют у офиса Владимира Зеленского из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает издание "Страна.ua".
"Возле театра Франко, который расположен неподалеку от офиса (Зеленского - ред.), как и в предыдущие два дня, снова собираются люди на акцию протеста... Под офисом (Зеленского - ред.) стартовала очередная акция... Люди скандируют: "Коррупция убивает" и "Руки прочь от НАБУ и САП", - говорится в публикациях издания в Telegram-канале.
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Отмечается, что по состоянию на 20.00 мск собралось около 300-400 человек.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
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В миреКиевЛьвовДнепропетровскВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
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