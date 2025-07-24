https://ria.ru/20250724/kiev-2031259232.html

Жители Киева третий день протестуют у офиса Зеленского

Жители Киева третий день протестуют у офиса Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025

Жители Киева третий день протестуют у офиса Зеленского

Жители Киева третий день протестуют у офиса Владимира Зеленского из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:29:00+03:00

2025-07-24T20:29:00+03:00

2025-07-24T20:40:00+03:00

в мире

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днепропетровск

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Жители Киева третий день протестуют у офиса Владимира Зеленского из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает издание "Страна.ua". "Возле театра Франко, который расположен неподалеку от офиса (Зеленского - ред.), как и в предыдущие два дня, снова собираются люди на акцию протеста... Под офисом (Зеленского - ред.) стартовала очередная акция... Люди скандируют: "Коррупция убивает" и "Руки прочь от НАБУ и САП", - говорится в публикациях издания в Telegram-канале. Отмечается, что по состоянию на 20.00 мск собралось около 300-400 человек. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031100988.html

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html

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Акция протеста в Киеве Жители Киева третий день протестуют у офиса Владимира Зеленского из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает издание "Страна.ua". 2025-07-24T20:29 true PT1M13S

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в мире, киев, львов, днепропетровск, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины