https://ria.ru/20250724/kiev-2031049371.html

Закон о НАБУ подорвал переговоры о членстве Украины в ЕС, пишет Bloomberg

Закон о НАБУ подорвал переговоры о членстве Украины в ЕС, пишет Bloomberg - РИА Новости, 24.07.2025

Закон о НАБУ подорвал переговоры о членстве Украины в ЕС, пишет Bloomberg

Решение киевских властей ограничить полномочия антикоррупционных органов подорвало процесс открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T09:39:00+03:00

2025-07-24T09:39:00+03:00

2025-07-24T11:19:00+03:00

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

протесты на украине из-за закона о набу

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Решение киевских властей ограничить полномочия антикоррупционных органов подорвало процесс открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС, пишет агентство Bloomberg. "Вступление в ЕС — отдаленная перспектива для Киева. Но для начала процедуры вступления Украина должна привести широкий спектр своих законов и систем в соответствие с 27 странами блока. Первый блок вопросов, или кластер, по которым Киев намеревался начать переговоры в этом году, связан с борьбой с коррупцией. Теперь, по словам чиновников, этот вопрос подорван", — говорится в публикации. Евросоюз ставит вопрос о борьбе с коррупцией во главу угла, когда речь идет о вступлении и получении финансирования, отмечает агентство. О том, что ЕС не смог открыть первый кластер переговоров, заявила на прошлой неделе бывшая вице-премьер Ольга Стефанишина.Зеленский против антикоррупционных ведомствРасследование против НАБУ* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250724/ukraina-2030882127.html

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031012875.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, евросоюз, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу