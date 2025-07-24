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Закон о НАБУ подорвал переговоры о членстве Украины в ЕС, пишет Bloomberg - РИА Новости, 24.07.2025
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09:39 24.07.2025 (обновлено: 11:19 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/kiev-2031049371.html
Закон о НАБУ подорвал переговоры о членстве Украины в ЕС, пишет Bloomberg
Закон о НАБУ подорвал переговоры о членстве Украины в ЕС, пишет Bloomberg - РИА Новости, 24.07.2025
Закон о НАБУ подорвал переговоры о членстве Украины в ЕС, пишет Bloomberg
Решение киевских властей ограничить полномочия антикоррупционных органов подорвало процесс открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:39:00+03:00
2025-07-24T11:19:00+03:00
в мире
киев
украина
владимир зеленский
евросоюз
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
протесты на украине из-за закона о набу
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Решение киевских властей ограничить полномочия антикоррупционных органов подорвало процесс открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС, пишет агентство Bloomberg. "Вступление в ЕС — отдаленная перспектива для Киева. Но для начала процедуры вступления Украина должна привести широкий спектр своих законов и систем в соответствие с 27 странами блока. Первый блок вопросов, или кластер, по которым Киев намеревался начать переговоры в этом году, связан с борьбой с коррупцией. Теперь, по словам чиновников, этот вопрос подорван", — говорится в публикации. Евросоюз ставит вопрос о борьбе с коррупцией во главу угла, когда речь идет о вступлении и получении финансирования, отмечает агентство. О том, что ЕС не смог открыть первый кластер переговоров, заявила на прошлой неделе бывшая вице-премьер Ольга Стефанишина.Зеленский против антикоррупционных ведомствРасследование против НАБУ* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250724/ukraina-2030882127.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, евросоюз, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Закон о НАБУ подорвал переговоры о членстве Украины в ЕС, пишет Bloomberg

Bloomberg: законом о НАБУ Киев подорвал переговоры о вступлении в ЕС

© AP Photo / Alex BabenkoУчастники акции протеста в Киеве
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Участники акции протеста в Киеве
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Решение киевских властей ограничить полномочия антикоррупционных органов подорвало процесс открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС, пишет агентство Bloomberg.
"Вступление в ЕС — отдаленная перспектива для Киева. Но для начала процедуры вступления Украина должна привести широкий спектр своих законов и систем в соответствие с 27 странами блока. Первый блок вопросов, или кластер, по которым Киев намеревался начать переговоры в этом году, связан с борьбой с коррупцией. Теперь, по словам чиновников, этот вопрос подорван", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Итоги Майдана пересмотрены". Почему Зеленский решил порвать с Западом
Вчера, 08:00
Евросоюз ставит вопрос о борьбе с коррупцией во главу угла, когда речь идет о вступлении и получении финансирования, отмечает агентство.
О том, что ЕС не смог открыть первый кластер переговоров, заявила на прошлой неделе бывшая вице-премьер Ольга Стефанишина.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Само по себе это не означает обязательного вступления государства в объединение. В Брюсселе не раз признавали, что это решение было по большей части символическим: чтобы поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Россией. В июне 2024-го прошли первые межправительственные конференции, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении постсоветских республик в объединение. Для этого им нужно выполнить множество жестких требований, процесс, как правило, занимает многие годы.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Процесс пошел": в Киеве раскрыли, что фон дер Ляйен сделала с Зеленским
Вчера, 00:32

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
  • Владимир Зеленский сразу же его подписал.
  • Некоторые депутаты расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур.
  • Они хотят оспорить закон в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.

Расследование против НАБУ

  • СБУ провела обыски у детективов НАБУ в разных областях. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Бюро заявило, что обыски проходили без постановления суда.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что обыски в НАБУ стали ответом режима Зеленского на дело против бывшего министра национального единства и вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за этого расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
МИД Польши рассказал, почему Украина не сможет вступить в ЕС
23 июля, 20:35
 
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюзВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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