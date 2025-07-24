Закон о НАБУ подорвал переговоры о членстве Украины в ЕС, пишет Bloomberg
Bloomberg: законом о НАБУ Киев подорвал переговоры о вступлении в ЕС
© AP Photo / Alex BabenkoУчастники акции протеста в Киеве
© AP Photo / Alex Babenko
Участники акции протеста в Киеве
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Решение киевских властей ограничить полномочия антикоррупционных органов подорвало процесс открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС, пишет агентство Bloomberg.
"Вступление в ЕС — отдаленная перспектива для Киева. Но для начала процедуры вступления Украина должна привести широкий спектр своих законов и систем в соответствие с 27 странами блока. Первый блок вопросов, или кластер, по которым Киев намеревался начать переговоры в этом году, связан с борьбой с коррупцией. Теперь, по словам чиновников, этот вопрос подорван", — говорится в публикации.
Евросоюз ставит вопрос о борьбе с коррупцией во главу угла, когда речь идет о вступлении и получении финансирования, отмечает агентство.
О том, что ЕС не смог открыть первый кластер переговоров, заявила на прошлой неделе бывшая вице-премьер Ольга Стефанишина.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Само по себе это не означает обязательного вступления государства в объединение. В Брюсселе не раз признавали, что это решение было по большей части символическим: чтобы поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Россией. В июне 2024-го прошли первые межправительственные конференции, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении постсоветских республик в объединение. Для этого им нужно выполнить множество жестких требований, процесс, как правило, занимает многие годы.
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
- Владимир Зеленский сразу же его подписал.
- Некоторые депутаты расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур.
- Они хотят оспорить закон в Конституционном суде.
- В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
Расследование против НАБУ
- СБУ провела обыски у детективов НАБУ в разных областях. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Бюро заявило, что обыски проходили без постановления суда.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали.
- Депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что обыски в НАБУ стали ответом режима Зеленского на дело против бывшего министра национального единства и вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.
- Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за этого расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.