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СМИ: протестующие в Киеве могут заночевать на улицах - РИА Новости, 24.07.2025
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03:57 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/kiev-2031025243.html
СМИ: протестующие в Киеве могут заночевать на улицах
СМИ: протестующие в Киеве могут заночевать на улицах - РИА Новости, 24.07.2025
СМИ: протестующие в Киеве могут заночевать на улицах
Украинские митингующие в Киеве могут снова остаться ночевать на улице в качестве демонстрации протеста, пишет Страна.ua РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:57:00+03:00
2025-07-24T03:57:00+03:00
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
протесты на украине из-за закона о набу
в мире
киев
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинские митингующие в Киеве могут снова остаться ночевать на улице в качестве демонстрации протеста, пишет Страна.ua"По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевало 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше", — указано в публикации.Речь идет о манифестантах возле национального драматического театра имени Франко в центре Киева. По данным местных СМИ, на площади собрались тысячи человек, телефонная связь практически не работает.В минувшую среду СМИ сообщили, что на Украине продолжились митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, и других городах.Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.
https://ria.ru/20250724/kiev-2031017688.html
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу, в мире, киев, украина, владимир зеленский
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ, В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский
СМИ: протестующие в Киеве могут заночевать на улицах

Протестующие в Киеве не собираются покидать площадь перед театром Франко

© AP Photo / Alex BabenkoУчастники акции протеста в Киеве
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Участники акции протеста в Киеве
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинские митингующие в Киеве могут снова остаться ночевать на улице в качестве демонстрации протеста, пишет Страна.ua
"По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевало 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше", — указано в публикации.
Протестующие в Киеве скачут и кричат лозунги Майдана 2014 года - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Протестующие в Киеве скачут и повторяют лозунги 2014 года
Вчера, 01:55
Речь идет о манифестантах возле национального драматического театра имени Франко в центре Киева. По данным местных СМИ, на площади собрались тысячи человек, телефонная связь практически не работает.
В минувшую среду СМИ сообщили, что на Украине продолжились митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, и других городах.
Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
В Киеве сообщили, что Зеленский сделает с протестующими из-за закона о НАБУ
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Протесты на Украине из-за закона о НАБУВ миреКиевУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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