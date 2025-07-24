https://ria.ru/20250724/kiev-2031025243.html

СМИ: протестующие в Киеве могут заночевать на улицах

СМИ: протестующие в Киеве могут заночевать на улицах - РИА Новости, 24.07.2025

СМИ: протестующие в Киеве могут заночевать на улицах

Украинские митингующие в Киеве могут снова остаться ночевать на улице в качестве демонстрации протеста, пишет Страна.ua РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T03:57:00+03:00

2025-07-24T03:57:00+03:00

2025-07-24T03:57:00+03:00

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

протесты на украине из-за закона о набу

в мире

киев

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинские митингующие в Киеве могут снова остаться ночевать на улице в качестве демонстрации протеста, пишет Страна.ua"По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевало 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше", — указано в публикации.Речь идет о манифестантах возле национального драматического театра имени Франко в центре Киева. По данным местных СМИ, на площади собрались тысячи человек, телефонная связь практически не работает.В минувшую среду СМИ сообщили, что на Украине продолжились митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, и других городах.Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.

https://ria.ru/20250724/kiev-2031017688.html

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html

киев

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу, в мире, киев, украина, владимир зеленский