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Протестующие в Киеве скачут и повторяют лозунги 2014 года
Протестующие в Киеве скачут и повторяют лозунги 2014 года - РИА Новости, 24.07.2025
Протестующие в Киеве скачут и повторяют лозунги 2014 года
Украинские протестующие в Киеве проскандировали антироссийскую речевку времен переворота 2014 года, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T01:55:00+03:00
2025-07-24T01:55:00+03:00
2025-07-24T09:17:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
протесты на украине из-за закона о набу
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинские протестующие в Киеве проскандировали антироссийскую речевку времен переворота 2014 года, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале."По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевало 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше", — указано в публикации.Речь идет о протестующих в центре Киева. Толпа скандировала знаменитую речевку "Кто не скачет, тот москаль" и прыгала.В минувшую среду на Украине продолжились митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость НАБУ и САП. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны, они хотят оспорить документ в Конституционном суде.Расследование против НАБУ* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html
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Протестующие в Киеве скачут и кричат лозунги Майдана 2014 года
Протестующие в Киеве скачут и кричат лозунги Майдана 2014 года
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Протестующие в Киеве скачут и повторяют лозунги 2014 года
Протестующие в Киеве скачут и кричат лозунги Майдана 2014 года