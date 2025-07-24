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Протестующие в Киеве скачут и повторяют лозунги 2014 года

Протестующие в Киеве скачут и повторяют лозунги 2014 года - РИА Новости, 24.07.2025

Протестующие в Киеве скачут и повторяют лозунги 2014 года

Украинские протестующие в Киеве проскандировали антироссийскую речевку времен переворота 2014 года, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T01:55:00+03:00

2025-07-24T01:55:00+03:00

2025-07-24T09:17:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

протесты на украине из-за закона о набу

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинские протестующие в Киеве проскандировали антироссийскую речевку времен переворота 2014 года, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале."По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевало 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше", — указано в публикации.Речь идет о протестующих в центре Киева. Толпа скандировала знаменитую речевку "Кто не скачет, тот москаль" и прыгала.В минувшую среду на Украине продолжились митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость НАБУ и САП. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны, они хотят оспорить документ в Конституционном суде.Расследование против НАБУ* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html

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Протестующие в Киеве скачут и кричат лозунги Майдана 2014 года Протестующие в Киеве скачут и кричат лозунги Майдана 2014 года 2025-07-24T01:55 true PT0M17S

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу