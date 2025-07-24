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Протестующие в Киеве скачут и повторяют лозунги 2014 года - РИА Новости, 24.07.2025
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01:55 24.07.2025 (обновлено: 09:17 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/kiev-2031017688.html
Протестующие в Киеве скачут и повторяют лозунги 2014 года
Протестующие в Киеве скачут и повторяют лозунги 2014 года - РИА Новости, 24.07.2025
Протестующие в Киеве скачут и повторяют лозунги 2014 года
Украинские протестующие в Киеве проскандировали антироссийскую речевку времен переворота 2014 года, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T01:55:00+03:00
2025-07-24T09:17:00+03:00
в мире
киев
украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
протесты на украине из-за закона о набу
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинские протестующие в Киеве проскандировали антироссийскую речевку времен переворота 2014 года, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале."По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевало 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше", — указано в публикации.Речь идет о протестующих в центре Киева. Толпа скандировала знаменитую речевку "Кто не скачет, тот москаль" и прыгала.В минувшую среду на Украине продолжились митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость НАБУ и САП. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны, они хотят оспорить документ в Конституционном суде.Расследование против НАБУ* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html
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Протестующие в Киеве скачут и кричат лозунги Майдана 2014 года
Протестующие в Киеве скачут и кричат лозунги Майдана 2014 года
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Протестующие в Киеве скачут и повторяют лозунги 2014 года

Протестующие в Киеве скачут и кричат лозунги Майдана 2014 года

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинские протестующие в Киеве проскандировали антироссийскую речевку времен переворота 2014 года, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевало 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше", — указано в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
В Киеве сообщили, что Зеленский сделает с протестующими из-за закона о НАБУ
23 июля, 19:13
Речь идет о протестующих в центре Киева. Толпа скандировала знаменитую речевку "Кто не скачет, тот москаль" и прыгала.
В минувшую среду на Украине продолжились митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах.
Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость НАБУ и САП. Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны, они хотят оспорить документ в Конституционном суде.

Расследование против НАБУ

  • СБУ провела обыски у детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Бюро заявило, что следственные действия проводились без постановления суда.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Гончаренко* заявил, что обыски стали ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность в связи с этим расследованием СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Зеля — черт!" Диктатор Украины эффектно сорвался с поводка
23 июля, 09:59
 
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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