https://ria.ru/20250724/kiev-2031016196.html

"На пределе": депутат Рады объяснил странное поведение Киева на переговорах

"На пределе": депутат Рады объяснил странное поведение Киева на переговорах - РИА Новости, 24.07.2025

"На пределе": депутат Рады объяснил странное поведение Киева на переговорах

Поведение украинской стороны в переговорном процессе с Россией стало следствием желания продлить свое существование, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T01:27:00+03:00

2025-07-24T01:27:00+03:00

2025-07-24T10:38:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Поведение украинской стороны в переговорном процессе с Россией стало следствием желания продлить свое существование, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук на YouTube-канале."Украинская сторона всячески старается оттянуть всевозможные процессы, которые могут быть связаны с переговорами. Это связано с тем, что они пытаются продлить свое существование, поскольку любой переговорный процесс должен привести к тому, что должна быть реализована легальная власть на Украине, то есть под процессом временного правительства, а позже выборов", — сказал он.Парламентарий также отметил, что киевский режим находится в глубоком кризисе, о чем свидетельствуют лихорадочные перестановки в кабинете министров. По словам депутата, ни один представитель Киева не способен вести государственные дела."Конец режима неизбежен. Чуть раньше или чуть позже. Управление внутри страны сыпется во всех направлениях. <…> Все, кто сегодня работает с террористом Зеленским, не имеют ни профессиональных, ни этических навыков для службы в государстве. Вот поэтому вся эта история скоро рассыпется, она уже на пределе", — заключил Дмитрук.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, он продлился около одного часа.На конференции по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о новых договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших и предложениях о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Мединский также выразил надежду на продолжение контактов с украинской стороной не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2031005116.html

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031012875.html

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html

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