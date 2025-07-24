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В протестах в Киеве участвовали девять тысяч человек - РИА Новости, 24.07.2025
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01:09 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/kiev-2031015403.html
В протестах в Киеве участвовали девять тысяч человек
В протестах в Киеве участвовали девять тысяч человек - РИА Новости, 24.07.2025
В протестах в Киеве участвовали девять тысяч человек
Девять тысяч человек участвовали в среду в протестах в Киеве против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ),... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T01:09:00+03:00
2025-07-24T01:09:00+03:00
в мире
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днепропетровск
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Девять тысяч человек участвовали в среду в протестах в Киеве против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на данные местной полиции. Ранее телеканал заявлял, что тысячи человек собрались на акции протеста в центре Киева против закона в отношении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). "В Киеве 23 июля на акцию протеста против закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП (Специальной антикоррупционной прокуратуры - ред.), вышли более 9 тысяч человек... Митинг продолжался до поздней ночи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Общественное". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
https://ria.ru/20250723/nabu-2030992639.html
https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031012875.html
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в мире, киев, львов, днепропетровск, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Киев, Львов, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
В протестах в Киеве участвовали девять тысяч человек

Протесты в Киеве против закона о НАБУ собрали девять тысяч человек

© AP Photo / Alex BabenkoУчастники акции протеста в Киеве
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Участники акции протеста в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Девять тысяч человек участвовали в среду в протестах в Киеве против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на данные местной полиции.
Ранее телеканал заявлял, что тысячи человек собрались на акции протеста в центре Киева против закона в отношении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Глава Евросовета потребовал объяснений от Киева после ограничения НАБУ
23 июля, 21:36
"В Киеве 23 июля на акцию протеста против закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП (Специальной антикоррупционной прокуратуры - ред.), вышли более 9 тысяч человек... Митинг продолжался до поздней ночи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Общественное".
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Процесс пошел": в Киеве раскрыли, что фон дер Ляйен сделала с Зеленским
Вчера, 00:32
 
В миреКиевЛьвовДнепропетровскВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
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