https://ria.ru/20250724/kiev-2031015403.html

В протестах в Киеве участвовали девять тысяч человек

В протестах в Киеве участвовали девять тысяч человек - РИА Новости, 24.07.2025

В протестах в Киеве участвовали девять тысяч человек

Девять тысяч человек участвовали в среду в протестах в Киеве против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ),... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T01:09:00+03:00

2025-07-24T01:09:00+03:00

2025-07-24T01:09:00+03:00

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днепропетровск

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Девять тысяч человек участвовали в среду в протестах в Киеве против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на данные местной полиции. Ранее телеканал заявлял, что тысячи человек собрались на акции протеста в центре Киева против закона в отношении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). "В Киеве 23 июля на акцию протеста против закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП (Специальной антикоррупционной прокуратуры - ред.), вышли более 9 тысяч человек... Митинг продолжался до поздней ночи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Общественное". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.

https://ria.ru/20250723/nabu-2030992639.html

https://ria.ru/20250724/zelenskiy-2031012875.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, львов, днепропетровск, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины