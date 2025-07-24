В протестах в Киеве участвовали девять тысяч человек
Протесты в Киеве против закона о НАБУ собрали девять тысяч человек
© AP Photo / Alex BabenkoУчастники акции протеста в Киеве
© AP Photo / Alex Babenko
Участники акции протеста в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Девять тысяч человек участвовали в среду в протестах в Киеве против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на данные местной полиции.
Ранее телеканал заявлял, что тысячи человек собрались на акции протеста в центре Киева против закона в отношении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
"В Киеве 23 июля на акцию протеста против закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП (Специальной антикоррупционной прокуратуры - ред.), вышли более 9 тысяч человек... Митинг продолжался до поздней ночи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Общественное".
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.