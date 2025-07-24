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Умер американский рестлер Халк Хоган - РИА Новости, 24.07.2025
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18:49 24.07.2025 (обновлено: 19:46 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/khogan-2031242209.html
Умер американский рестлер Халк Хоган
Умер американский рестлер Халк Хоган - РИА Новости, 24.07.2025
Умер американский рестлер Халк Хоган
Американский актер, телеведущий и рестлер Халк Хоган умер в возрасте 71 года, пишет портал TMZ. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:49:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американский актер, телеведущий и рестлер Халк Хоган умер в возрасте 71 года, пишет портал TMZ."Халк Хоган умер в 71 год. &lt;...&gt; Медики были направлены в дом легенды WWE в Клируотер во Флориде утром в четверг, операторы говорили, что вызов был по поводу сердечного приступа", — говорится в сообщении портала.Хоган более 30 лет был одной из главных звезд американского рестлинга, карьеру в котором он начал в 1977 году. Также он снимался к кино, впервые появившись на экране в 1982 году в фильме "Рокки 3". Кроме того, Хоган играл в сериалах "Команда "А", "Крутой Уокер", фильмах "Коммандо из пригорода", "Неистребимый шпион".
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Умер американский рестлер Халк Хоган

TMZ: американский актер и рестлер Халк Хоган умер в возрасте 71 года

© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniХалк Хоган
Халк Хоган - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Халк Хоган. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американский актер, телеведущий и рестлер Халк Хоган умер в возрасте 71 года, пишет портал TMZ.
«
"Халк Хоган умер в 71 год. <...> Медики были направлены в дом легенды WWE в Клируотер во Флориде утром в четверг, операторы говорили, что вызов был по поводу сердечного приступа", — говорится в сообщении портала.
Хоган более 30 лет был одной из главных звезд американского рестлинга, карьеру в котором он начал в 1977 году.
Также он снимался к кино, впервые появившись на экране в 1982 году в фильме "Рокки 3". Кроме того, Хоган играл в сериалах "Команда "А", "Крутой Уокер", фильмах "Коммандо из пригорода", "Неистребимый шпион".
 
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