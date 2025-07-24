https://ria.ru/20250724/khinshteyn--2031202871.html
Хинштейн стал кандидатом для участия в выборах главы Курской области
Хинштейн стал кандидатом для участия в выборах главы Курской области - РИА Новости, 24.07.2025
Хинштейн стал кандидатом для участия в выборах главы Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн зарегистрирован кандидатом для участия в выборах главы региона. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:59:00+03:00
2025-07-24T16:59:00+03:00
2025-07-24T17:06:00+03:00
курская область
политика
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899456_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_70fc377db6060f95732e3445aa17e152.jpg
ТУЛА, 24 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн зарегистрирован кандидатом для участия в выборах главы региона."Избирательная комиссия Курской области сегодня зарегистрировала меня кандидатом для участия в выборах губернатора региона", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.По словам врио губернатора, регистрация дает право приступить к избирательной кампании.Досрочные выборы губернатора Курской области состоятся 12, 13 и 14 сентября.
https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987676698.html
https://ria.ru/20250718/rossiya-2030066106.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023899456_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff55e51d3405c1d5c1f36de3b0d15bc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, политика, александр хинштейн
Курская область, Политика, Александр Хинштейн
Хинштейн стал кандидатом для участия в выборах главы Курской области
Хинштейн стал кандидатом для участия в выборах губернатора Курской области