https://ria.ru/20250724/khinshteyn--2031202871.html

Хинштейн стал кандидатом для участия в выборах главы Курской области

Хинштейн стал кандидатом для участия в выборах главы Курской области - РИА Новости, 24.07.2025

Хинштейн стал кандидатом для участия в выборах главы Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн зарегистрирован кандидатом для участия в выборах главы региона. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:59:00+03:00

2025-07-24T16:59:00+03:00

2025-07-24T17:06:00+03:00

курская область

политика

александр хинштейн

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ТУЛА, 24 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн зарегистрирован кандидатом для участия в выборах главы региона."Избирательная комиссия Курской области сегодня зарегистрировала меня кандидатом для участия в выборах губернатора региона", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.По словам врио губернатора, регистрация дает право приступить к избирательной кампании.Досрочные выборы губернатора Курской области состоятся 12, 13 и 14 сентября.

https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987676698.html

https://ria.ru/20250718/rossiya-2030066106.html

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курская область, политика, александр хинштейн