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Хинштейн стал кандидатом для участия в выборах главы Курской области - РИА Новости, 24.07.2025
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16:59 24.07.2025 (обновлено: 17:06 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/khinshteyn--2031202871.html
Хинштейн стал кандидатом для участия в выборах главы Курской области
Хинштейн стал кандидатом для участия в выборах главы Курской области - РИА Новости, 24.07.2025
Хинштейн стал кандидатом для участия в выборах главы Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн зарегистрирован кандидатом для участия в выборах главы региона. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:59:00+03:00
2025-07-24T17:06:00+03:00
курская область
политика
александр хинштейн
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ТУЛА, 24 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн зарегистрирован кандидатом для участия в выборах главы региона."Избирательная комиссия Курской области сегодня зарегистрировала меня кандидатом для участия в выборах губернатора региона", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.По словам врио губернатора, регистрация дает право приступить к избирательной кампании.Досрочные выборы губернатора Курской области состоятся 12, 13 и 14 сентября.
https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987676698.html
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курская область, политика, александр хинштейн
Курская область, Политика, Александр Хинштейн
Хинштейн стал кандидатом для участия в выборах главы Курской области

Хинштейн стал кандидатом для участия в выборах губернатора Курской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Александр Хинштейн . Архивное фото
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ТУЛА, 24 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн зарегистрирован кандидатом для участия в выборах главы региона.
"Избирательная комиссия Курской области сегодня зарегистрировала меня кандидатом для участия в выборах губернатора региона", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Биография Александра Хинштейна
6 декабря 2024, 11:12
По словам врио губернатора, регистрация дает право приступить к избирательной кампании.
Досрочные выборы губернатора Курской области состоятся 12, 13 и 14 сентября.
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Курская областьПолитикаАлександр Хинштейн
 
 
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