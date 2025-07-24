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ВСУ нанесли 57 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 57 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 24.07.2025

ВСУ нанесли 57 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 57 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись восемь... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:54:00+03:00

2025-07-24T11:54:00+03:00

2025-07-24T11:54:00+03:00

днепр (река)

херсонская область

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вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 24 июл - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 57 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись восемь населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня боевики Киевского режима нанесли 29 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 28 обстрелов со стороны украинской армии были проведены ночью. Всего за сутки под огонь ВСУ попали восемь населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Гладовка, Малая Лепетиха, Каховка, Новая Каховка, Алешки, Cтарая Маячка, Великая Лепетиха, Днепряны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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днепр (река), херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия