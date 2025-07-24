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Семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ за сутки
Семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.07.2025
Семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ за сутки
Семь жителей Херсонской области получили ранения в результате атак ВСУ за последние сутки, их госпитализировали, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:47:00+03:00
2025-07-24T11:47:00+03:00
2025-07-24T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Семь жителей Херсонской области получили ранения в результате атак ВСУ за последние сутки, их госпитализировали, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали семь мирных жителей. Ранения получили жители Алешек, Новой Каховки, Таврийска и Старой Збурьевки. Все семь человек находятся в больнице", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, ПВО сбила более десятка беспилотников в ночь на четверг. Повреждены жилые дома в Абрикосовке и Раденске, в Новой Каховке горели хозяйственные постройки и автомобили, уточнил губернатор. Кроме того, из-за действий противника без электроснабжения временно оставались Каиры и Счастливцево. А также были потушены лесные пожары в Алешкинском, Геническом, Каховском, Скадовском и Чаплинском округах на площади свыше 44 гектаров. Сальдо добавил, что враг также обстрелял Каховку, Абрикосовку, Васильевку, Григорьевку, Каиры, Костогрызово, Малую Лепетиху, Новоалексеевку, Раденск, Старую Маячку.
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новая каховка, каир (город), херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Новая Каховка, Каир (город), Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ за сутки
Сальдо: семь жителей Херсонской области пострадали при атаках ВСУ за сутки