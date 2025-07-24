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Министерство внутренней безопасности США подверглось хакерской атаке - РИА Новости, 24.07.2025
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13:13 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/khaker-2031125590.html
Министерство внутренней безопасности США подверглось хакерской атаке
Министерство внутренней безопасности США подверглось хакерской атаке - РИА Новости, 24.07.2025
Министерство внутренней безопасности США подверглось хакерской атаке
Министерство внутренней безопасности США подверглось хакерской атаке, совершенной через платформу SharePoint корпорации Microsoft, сообщает портал Defense One... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:13:00+03:00
2025-07-24T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США подверглось хакерской атаке, совершенной через платформу SharePoint корпорации Microsoft, сообщает портал Defense One со ссылкой на осведомленные источники. "Министерство внутренней безопасности США пострадало от масштабного вторжения в "локальные" версии Microsoft SharePoint", - говорится в сообщении. По словам одного из собеседников портала, возможная утечка данных из-за атаки могла коснуться от пяти до десяти федеральных ведомств, входящих в состав МВБ США. В свою очередь, другой источник отметил, что американские чиновники активно пользуются платформой SharePoint, несмотря на то, что документы, которые через неё проходят, содержат конфиденциальную информацию. Агентство Блумберг 23 июля передавало, что некоторые компьютеры национального управления по ядерной безопасности США были скомпрометированы в ходе крупномасштабной хакерской атаки на Microsoft, связанной с недавно обнаруженной уязвимостью в системе SharePoint. Microsoft во вторник обвинила хакерские группы Linen Typhoon and Violet Typhoon в эксплуатации уязвимости ее программы. Компания утверждает, что эти хакерские группы якобы связаны с правительством КНР. По сообщениям прессы, атаки направлены на пользователей в США, Германии, Франции и Австралии.
https://ria.ru/20250723/hakery-2030750312.html
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в мире, сша, китай, германия, министерство внутренней безопасности сша
В мире, США, Китай, Германия, Министерство внутренней безопасности США
Министерство внутренней безопасности США подверглось хакерской атаке

МВБ США подверглось хакерской атаке через платформу Microsoft SharePoint

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США подверглось хакерской атаке, совершенной через платформу SharePoint корпорации Microsoft, сообщает портал Defense One со ссылкой на осведомленные источники.
"Министерство внутренней безопасности США пострадало от масштабного вторжения в "локальные" версии Microsoft SharePoint", - говорится в сообщении.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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23 июля, 04:41
По словам одного из собеседников портала, возможная утечка данных из-за атаки могла коснуться от пяти до десяти федеральных ведомств, входящих в состав МВБ США.
В свою очередь, другой источник отметил, что американские чиновники активно пользуются платформой SharePoint, несмотря на то, что документы, которые через неё проходят, содержат конфиденциальную информацию.
Агентство Блумберг 23 июля передавало, что некоторые компьютеры национального управления по ядерной безопасности США были скомпрометированы в ходе крупномасштабной хакерской атаки на Microsoft, связанной с недавно обнаруженной уязвимостью в системе SharePoint.
Microsoft во вторник обвинила хакерские группы Linen Typhoon and Violet Typhoon в эксплуатации уязвимости ее программы. Компания утверждает, что эти хакерские группы якобы связаны с правительством КНР. По сообщениям прессы, атаки направлены на пользователей в США, Германии, Франции и Австралии.
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