https://ria.ru/20250724/kavkaz-2031145046.html

Мишустин и Пашинян обсудили обстановку на Южном Кавказе

Мишустин и Пашинян обсудили обстановку на Южном Кавказе - РИА Новости, 24.07.2025

Мишустин и Пашинян обсудили обстановку на Южном Кавказе

Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на встрече в четверг обсудили вопросы, связанные с обстановкой на Южном Кавказе, сообщил... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:01:00+03:00

2025-07-24T14:01:00+03:00

2025-07-24T14:01:00+03:00

политика

россия

армения

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михаил мишустин

никол пашинян

алексей оверчук

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на встрече в четверг обсудили вопросы, связанные с обстановкой на Южном Кавказе, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Мишустин и Пашинян в четверг провели отдельную встречу на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Они обсудили вопросы экономического взаимодействия двух стран. "Также были обсуждены вопросы, касающиеся повестки на Южном Кавказе", - сообщил Оверчук журналистам по итогам встречи Мишустина и Пашиняна.

https://ria.ru/20250724/mishustin-2031134470.html

россия

армения

республика алтай

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политика, россия, армения, республика алтай, михаил мишустин, никол пашинян, алексей оверчук