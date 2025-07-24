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Мишустин и Пашинян обсудили обстановку на Южном Кавказе
Мишустин и Пашинян обсудили обстановку на Южном Кавказе - РИА Новости, 24.07.2025
Мишустин и Пашинян обсудили обстановку на Южном Кавказе
Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на встрече в четверг обсудили вопросы, связанные с обстановкой на Южном Кавказе, сообщил... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:01:00+03:00
2025-07-24T14:01:00+03:00
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на встрече в четверг обсудили вопросы, связанные с обстановкой на Южном Кавказе, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Мишустин и Пашинян в четверг провели отдельную встречу на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Они обсудили вопросы экономического взаимодействия двух стран. "Также были обсуждены вопросы, касающиеся повестки на Южном Кавказе", - сообщил Оверчук журналистам по итогам встречи Мишустина и Пашиняна.
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политика, россия, армения, республика алтай, михаил мишустин, никол пашинян, алексей оверчук
Политика, Россия, Армения, Республика Алтай, Михаил Мишустин, Никол Пашинян, Алексей Оверчук
Мишустин и Пашинян обсудили обстановку на Южном Кавказе
Мишустин и Пашинян обсудили ситуацию на Южном Кавказе