https://ria.ru/20250724/kamchatka-2031034879.html
На Камчатку вернулись четверо военнослужащих из украинского плена
На Камчатку вернулись четверо военнослужащих из украинского плена - РИА Новости, 24.07.2025
На Камчатку вернулись четверо военнослужащих из украинского плена
Четырех военнослужащих с Камчатки вернули из украинского плена, сообщил губернатор Владимир Солодов. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T07:09:00+03:00
2025-07-24T07:09:00+03:00
2025-07-24T07:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
камчатка
петропавловск-камчатский
палана
владимир солодов
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Четырех военнослужащих с Камчатки вернули из украинского плена, сообщил губернатор Владимир Солодов. "Вернули четверых военнослужащих из украинского плена. Наши земляки - жители Петропавловска-Камчатского, Эссо и Паланы. Благодарю уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову за оказанную помощь. Усердно работали, чтобы вернуть наших бойцов домой", - написал Солодов в Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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камчатка, петропавловск-камчатский, палана, владимир солодов, татьяна москалькова, общество
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На Камчатку вернулись четверо военнослужащих из украинского плена
Губернатор Солодов: четверых военных с Камчатки вернули из украинского плена