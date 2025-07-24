https://ria.ru/20250724/kamchatka-2031034879.html

На Камчатку вернулись четверо военнослужащих из украинского плена

На Камчатку вернулись четверо военнослужащих из украинского плена - РИА Новости, 24.07.2025

На Камчатку вернулись четверо военнослужащих из украинского плена

Четырех военнослужащих с Камчатки вернули из украинского плена, сообщил губернатор Владимир Солодов. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T07:09:00+03:00

2025-07-24T07:09:00+03:00

2025-07-24T07:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

камчатка

петропавловск-камчатский

палана

владимир солодов

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Четырех военнослужащих с Камчатки вернули из украинского плена, сообщил губернатор Владимир Солодов. "Вернули четверых военнослужащих из украинского плена. Наши земляки - жители Петропавловска-Камчатского, Эссо и Паланы. Благодарю уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову за оказанную помощь. Усердно работали, чтобы вернуть наших бойцов домой", - написал Солодов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250724/minoborony-2031032944.html

камчатка

петропавловск-камчатский

палана

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Дарья Буймова

камчатка, петропавловск-камчатский, палана, владимир солодов, татьяна москалькова, общество