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На Камчатку вернулись четверо военнослужащих из украинского плена - РИА Новости, 24.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/kamchatka-2031034879.html
На Камчатку вернулись четверо военнослужащих из украинского плена
На Камчатку вернулись четверо военнослужащих из украинского плена - РИА Новости, 24.07.2025
На Камчатку вернулись четверо военнослужащих из украинского плена
Четырех военнослужащих с Камчатки вернули из украинского плена, сообщил губернатор Владимир Солодов. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T07:09:00+03:00
2025-07-24T07:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
камчатка
петропавловск-камчатский
палана
владимир солодов
татьяна москалькова
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Четырех военнослужащих с Камчатки вернули из украинского плена, сообщил губернатор Владимир Солодов. "Вернули четверых военнослужащих из украинского плена. Наши земляки - жители Петропавловска-Камчатского, Эссо и Паланы. Благодарю уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову за оказанную помощь. Усердно работали, чтобы вернуть наших бойцов домой", - написал Солодов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250724/minoborony-2031032944.html
камчатка
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камчатка, петропавловск-камчатский, палана, владимир солодов, татьяна москалькова, общество
Специальная военная операция на Украине, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Палана, Владимир Солодов, Татьяна Москалькова, Общество
На Камчатку вернулись четверо военнослужащих из украинского плена

Губернатор Солодов: четверых военных с Камчатки вернули из украинского плена

© Fotolia / Alex TihonovВид на город Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на город Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Fotolia / Alex Tihonov
Вид на город Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Четырех военнослужащих с Камчатки вернули из украинского плена, сообщил губернатор Владимир Солодов.
"Вернули четверых военнослужащих из украинского плена. Наши земляки - жители Петропавловска-Камчатского, Эссо и Паланы. Благодарю уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову за оказанную помощь. Усердно работали, чтобы вернуть наших бойцов домой", - написал Солодов в Telegram-канале.
Вернувшиеся с подконтрольной киевскому режиму территории российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Военнослужащие, вернувшиеся из плена, прибыли в Подмосковье
Вчера, 06:30
 
Специальная военная операция на УкраинеКамчаткаПетропавловск-КамчатскийПаланаВладимир СолодовТатьяна МоскальковаОбщество
 
 
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