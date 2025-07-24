https://ria.ru/20250724/kambodzha-2031182595.html

Минобороны Камбоджи отвергло обвинения Таиланда в ударах по мирным

Минобороны Камбоджи отвергло обвинения Таиланда в ударах по мирным - РИА Новости, 24.07.2025

Минобороны Камбоджи отвергло обвинения Таиланда в ударах по мирным

Камбоджа защищает территориальную целостность страны и нацелена только на военные объекты, не атакует гражданских, заявила в четверг официальный представитель... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:55:00+03:00

2025-07-24T15:55:00+03:00

2025-07-24T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Камбоджа защищает территориальную целостность страны и нацелена только на военные объекты, не атакует гражданских, заявила в четверг официальный представитель министерства национальной обороны Королевства Камбоджа Мали Сочеата. В четверг министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тхепсутхин сообщил журналистам на брифинге в Бангкоке, что 11 гражданских, включая двоих детей, погибли в результате камбоджийских ударов систем залпового огня "Град", в том числе по местам расположения пяти больниц с одним прямым попаданием в здание лечебного учреждения в провинции Сурин. "Позиция Камбоджи заключается в том, чтобы использовать право на защиту суверенитета и территориальной целостности. Мы нацелены только на военные объекты", - сказала официальный представитель минобороны, слова которой привела газета Khmer Times. Представитель министерства добавила, что вооруженные силы Камбоджи "не атакуют никаких гражданских объектов", и "эти принципы никогда не поменяются". Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.

https://ria.ru/20250724/ekspert-2031096096.html

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