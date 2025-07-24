Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Камбоджи отвергло обвинения Таиланда в ударах по мирным - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/kambodzha-2031182595.html
Минобороны Камбоджи отвергло обвинения Таиланда в ударах по мирным
Минобороны Камбоджи отвергло обвинения Таиланда в ударах по мирным - РИА Новости, 24.07.2025
Минобороны Камбоджи отвергло обвинения Таиланда в ударах по мирным
Камбоджа защищает территориальную целостность страны и нацелена только на военные объекты, не атакует гражданских, заявила в четверг официальный представитель... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:55:00+03:00
2025-07-24T15:55:00+03:00
в мире
камбоджа
таиланд
бангкок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031154120_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b8bf483f12224b27380e3ea8ca34e80.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Камбоджа защищает территориальную целостность страны и нацелена только на военные объекты, не атакует гражданских, заявила в четверг официальный представитель министерства национальной обороны Королевства Камбоджа Мали Сочеата. В четверг министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тхепсутхин сообщил журналистам на брифинге в Бангкоке, что 11 гражданских, включая двоих детей, погибли в результате камбоджийских ударов систем залпового огня "Град", в том числе по местам расположения пяти больниц с одним прямым попаданием в здание лечебного учреждения в провинции Сурин. "Позиция Камбоджи заключается в том, чтобы использовать право на защиту суверенитета и территориальной целостности. Мы нацелены только на военные объекты", - сказала официальный представитель минобороны, слова которой привела газета Khmer Times. Представитель министерства добавила, что вооруженные силы Камбоджи "не атакуют никаких гражданских объектов", и "эти принципы никогда не поменяются". Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
https://ria.ru/20250724/ekspert-2031096096.html
https://ria.ru/20250724/konflikt-2031075622.html
камбоджа
таиланд
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031154120_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_8b05efba97a7a4244693cdf3f7599848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, камбоджа, таиланд, бангкок
В мире, Камбоджа, Таиланд, Бангкок
Минобороны Камбоджи отвергло обвинения Таиланда в ударах по мирным

Сочеата: Камбоджа нацелена только на военные объекты

© AP Photo / Sunny ChittawilРазрушенное помещение больницы в провинции Сурин после удара Камбоджи
Разрушенное помещение больницы в провинции Сурин после удара Камбоджи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Sunny Chittawil
Разрушенное помещение больницы в провинции Сурин после удара Камбоджи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Камбоджа защищает территориальную целостность страны и нацелена только на военные объекты, не атакует гражданских, заявила в четверг официальный представитель министерства национальной обороны Королевства Камбоджа Мали Сочеата.
В четверг министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тхепсутхин сообщил журналистам на брифинге в Бангкоке, что 11 гражданских, включая двоих детей, погибли в результате камбоджийских ударов систем залпового огня "Град", в том числе по местам расположения пяти больниц с одним прямым попаданием в здание лечебного учреждения в провинции Сурин.
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Эксперт оценил влияние конфликта Таиланда и Камбоджи на Россию
Вчера, 11:52
"Позиция Камбоджи заключается в том, чтобы использовать право на защиту суверенитета и территориальной целостности. Мы нацелены только на военные объекты", - сказала официальный представитель минобороны, слова которой привела газета Khmer Times.
Представитель министерства добавила, что вооруженные силы Камбоджи "не атакуют никаких гражданских объектов", и "эти принципы никогда не поменяются".
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Последствия обстрела провинции Сурин в Таиланде со стороны Камбоджи. 24 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Эксперт оценил перспективы конфликта между Таиландом и Камбоджей
Вчера, 11:02
 
В миреКамбоджаТаиландБангкок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала