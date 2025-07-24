https://ria.ru/20250724/kambodzha-2031147960.html
Россиянин рассказал о ситуации в туристических районах Камбоджи
Россиянин рассказал о ситуации в туристических районах Камбоджи - РИА Новости, 24.07.2025
Россиянин рассказал о ситуации в туристических районах Камбоджи
В туристических районах Камбоджи обстановка остается спокойной, несмотря на обострение конфликта на границе с Таиландом, сообщил РИА Новости гражданин России,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:10:00+03:00
2025-07-24T14:10:00+03:00
2025-07-24T14:10:00+03:00
таиланд
камбоджа
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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КАМБОДЖА, 24 июл — РИА Новости. В туристических районах Камбоджи обстановка остается спокойной, несмотря на обострение конфликта на границе с Таиландом, сообщил РИА Новости гражданин России, давно путешествующий по региону. "Если вдали от границы, то безопасно. В курортных местах всё как обычно пока что", - отметил собеседник агентства. Он также отметил, что вспышки напряженности в приграничных районах случались и раньше, однако нынешнее обострение выглядит серьезнее. "Так в целом пока что войны нет, но эскалация идёт. Раньше только из "калашей" стреляли регулярно, сейчас вон из РСЗО", - заявил россиянин. О ситуации в Сиемреапе, одном из крупнейших туристических центров Камбоджи, рассказала ещё одна собеседница агентства. По ее словам, в городе сохраняется спокойствие. "По моим наблюдениям, улыбок сегодня на улице замечено меньше, но паники в Сиемреапе нет. Подобный инцидент уже был в 2008 году", - отметила она. В четверг конфликт между Камбоджей и Таиландом перешел в вооружённую фазу. После перестрелок в приграничной зоне стороны обменялись ударами: Камбоджа применила реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", включая обстрел гражданских объектов на территории Таиланда, в ответ ВВС Таиланда нанесли авиаудар по позициям камбоджийских войск. По данным министра здравоохранения Таиланда Сомсака Тхепсутхина, в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей, включая двоих детей. Один из снарядов попал в здание больницы в провинции Сурин. Все пять медицинских учреждений в приграничной зоне были эвакуированы.
https://ria.ru/20250724/tailand--2031121726.html
https://ria.ru/20250724/turisty-2031114164.html
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-07-24T14:10
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таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
Таиланд, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Россиянин рассказал о ситуации в туристических районах Камбоджи
Россиянин рассказал, что вдали от границы Камбоджи и Таиланда безопасно
КАМБОДЖА, 24 июл — РИА Новости. В туристических районах Камбоджи обстановка остается спокойной, несмотря на обострение конфликта на границе с Таиландом, сообщил РИА Новости гражданин России, давно путешествующий по региону.
"Если вдали от границы, то безопасно. В курортных местах всё как обычно пока что", - отметил собеседник агентства.
Он также отметил, что вспышки напряженности в приграничных районах случались и раньше, однако нынешнее обострение выглядит серьезнее.
"Так в целом пока что войны нет, но эскалация идёт. Раньше только из "калашей" стреляли регулярно, сейчас вон из РСЗО", - заявил россиянин.
О ситуации в Сиемреапе, одном из крупнейших туристических центров Камбоджи
, рассказала ещё одна собеседница агентства. По ее словам, в городе сохраняется спокойствие.
"По моим наблюдениям, улыбок сегодня на улице замечено меньше, но паники в Сиемреапе нет. Подобный инцидент уже был в 2008 году", - отметила она.
В четверг конфликт между Камбоджей и Таиландом
перешел в вооружённую фазу. После перестрелок в приграничной зоне стороны обменялись ударами: Камбоджа применила реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", включая обстрел гражданских объектов на территории Таиланда, в ответ ВВС Таиланда нанесли авиаудар по позициям камбоджийских войск.
По данным министра здравоохранения Таиланда Сомсака Тхепсутхина, в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей, включая двоих детей. Один из снарядов попал в здание больницы в провинции Сурин. Все пять медицинских учреждений в приграничной зоне были эвакуированы.