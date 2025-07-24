https://ria.ru/20250724/kambodzha-2031147960.html

Россиянин рассказал о ситуации в туристических районах Камбоджи

Россиянин рассказал о ситуации в туристических районах Камбоджи - РИА Новости, 24.07.2025

Россиянин рассказал о ситуации в туристических районах Камбоджи

В туристических районах Камбоджи обстановка остается спокойной, несмотря на обострение конфликта на границе с Таиландом, сообщил РИА Новости гражданин России,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:10:00+03:00

2025-07-24T14:10:00+03:00

2025-07-24T14:10:00+03:00

таиланд

камбоджа

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031053313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_238f9c58ee7fa17bc0ed640471af2030.jpg

КАМБОДЖА, 24 июл — РИА Новости. В туристических районах Камбоджи обстановка остается спокойной, несмотря на обострение конфликта на границе с Таиландом, сообщил РИА Новости гражданин России, давно путешествующий по региону. "Если вдали от границы, то безопасно. В курортных местах всё как обычно пока что", - отметил собеседник агентства. Он также отметил, что вспышки напряженности в приграничных районах случались и раньше, однако нынешнее обострение выглядит серьезнее. "Так в целом пока что войны нет, но эскалация идёт. Раньше только из "калашей" стреляли регулярно, сейчас вон из РСЗО", - заявил россиянин. О ситуации в Сиемреапе, одном из крупнейших туристических центров Камбоджи, рассказала ещё одна собеседница агентства. По ее словам, в городе сохраняется спокойствие. "По моим наблюдениям, улыбок сегодня на улице замечено меньше, но паники в Сиемреапе нет. Подобный инцидент уже был в 2008 году", - отметила она. В четверг конфликт между Камбоджей и Таиландом перешел в вооружённую фазу. После перестрелок в приграничной зоне стороны обменялись ударами: Камбоджа применила реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", включая обстрел гражданских объектов на территории Таиланда, в ответ ВВС Таиланда нанесли авиаудар по позициям камбоджийских войск. По данным министра здравоохранения Таиланда Сомсака Тхепсутхина, в результате обстрелов погибли 11 мирных жителей, включая двоих детей. Один из снарядов попал в здание больницы в провинции Сурин. Все пять медицинских учреждений в приграничной зоне были эвакуированы.

https://ria.ru/20250724/tailand--2031121726.html

https://ria.ru/20250724/turisty-2031114164.html

таиланд

камбоджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-24T14:10 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей