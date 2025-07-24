https://ria.ru/20250724/kambodzha-2031091115.html

Камбоджа призвала Таиланд немедленно прекратить боевые действия

Камбоджа призвала Таиланд немедленно прекратить боевые действия - РИА Новости, 24.07.2025

Камбоджа призвала Таиланд немедленно прекратить боевые действия

Камбоджа призвала Таиланд немедленно прекратить боевые действия и отвести войска на границу, а также воздержаться от действий, которые могут привести к... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:38:00+03:00

2025-07-24T11:38:00+03:00

2025-07-24T11:38:00+03:00

в мире

камбоджа

таиланд

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031053313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_238f9c58ee7fa17bc0ed640471af2030.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Камбоджа призвала Таиланд немедленно прекратить боевые действия и отвести войска на границу, а также воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта, заявило в четверг министерство иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа. "Камбоджа призывает Таиланд немедленно прекратить все боевые действия, отвести свои войска на свою сторону границы и воздержаться от любых дальнейших провокационных действий, которые могут привести к эскалации ситуации",- говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Камбоджи. Власти Камбоджи возложили ответственность за эскалацию на таиландскую сторону. "Камбоджа примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности своего народа",- отмечает министерство. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей.

https://ria.ru/20250724/konflikt-2031075622.html

камбоджа

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-24T11:38 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, камбоджа, таиланд, обострение конфликта между таиландом и камбоджей