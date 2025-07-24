https://ria.ru/20250724/kambodzha-2031091115.html
Камбоджа призвала Таиланд немедленно прекратить боевые действия
Камбоджа призвала Таиланд немедленно прекратить боевые действия - РИА Новости, 24.07.2025
Камбоджа призвала Таиланд немедленно прекратить боевые действия
Камбоджа призвала Таиланд немедленно прекратить боевые действия и отвести войска на границу, а также воздержаться от действий, которые могут привести к... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:38:00+03:00
2025-07-24T11:38:00+03:00
2025-07-24T11:38:00+03:00
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обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Камбоджа призвала Таиланд немедленно прекратить боевые действия и отвести войска на границу, а также воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта, заявило в четверг министерство иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа. "Камбоджа призывает Таиланд немедленно прекратить все боевые действия, отвести свои войска на свою сторону границы и воздержаться от любых дальнейших провокационных действий, которые могут привести к эскалации ситуации",- говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Камбоджи. Власти Камбоджи возложили ответственность за эскалацию на таиландскую сторону. "Камбоджа примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности своего народа",- отмечает министерство. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей.
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-07-24T11:38
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в мире, камбоджа, таиланд, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Камбоджа, Таиланд, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Камбоджа призвала Таиланд немедленно прекратить боевые действия
Камбоджа призвала Таиланд немедленно прекратить боевые действия и отвести войска
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Камбоджа призвала Таиланд немедленно прекратить боевые действия и отвести войска на границу, а также воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта, заявило в четверг министерство иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа.
"Камбоджа призывает Таиланд
немедленно прекратить все боевые действия, отвести свои войска на свою сторону границы и воздержаться от любых дальнейших провокационных действий, которые могут привести к эскалации ситуации",- говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Камбоджи
.
Власти Камбоджи возложили ответственность за эскалацию на таиландскую сторону.
"Камбоджа примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности своего народа",- отмечает министерство.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей.