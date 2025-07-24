https://ria.ru/20250724/kak-izbavitsya-ot-komarov-2031261166.html

Как избавиться от комаров на дачном участке: лучшие средства

Как избавиться от комаров на дачном участке: самые эффективные средства борьбы

Как избавиться от комаров на дачном участке: лучшие средства

Комары — одни из самых неприятных и надоедливых насекомых. Далеко не все рекламируемые средства помогают быстро от них избавиться. Чего боятся комары больше... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:48:00+03:00

2025-07-24T20:48:00+03:00

2025-07-24T20:48:00+03:00

дача

комар

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Комары — одни из самых неприятных и надоедливых насекомых. Далеко не все рекламируемые средства помогают быстро от них избавиться. Чего боятся комары больше всего и как с ними бороться в домашних условиях и на дачном участке — в материале РИА Новости.Борьба с комарами на дачном участкеНа природе, около водоемов и в непосредственной близости к открытой местности количество комаров может возрастать в разы, а избавиться от них становится все сложнее.Если речь идет о дачном участке, то обычное уничтожение насекомых в помещении и использование москитных сеток становится недостаточным.Почему появляются комары и чем они опасныНесмотря на то, что комары относятся к кровососущим насекомым, они также могут питаться нектаром и соками растений. Наличие большого количества источников пищи становится одним из факторов их размножения на определенной местности.Наличие открытых водоемов — главная причина для роста популяции комаров. Дело в том, что самки насекомых откладывают яйца именно на поверхности воды. Водоемы могут быть как естественными, так и искусственными. Помимо небольших прудов, источником размножения насекомых могут стать бассейн, ведра или бочки с водой, используемые, к примеру, для полива растений.Как отмечает врач-дезинфектолог и специалист по борьбе с насекомыми Николай Дубинин, если количество комаров резко возросло, то в 90% случаев дело в увеличении количества влажности вокруг.Комары могут доставлять дискомфорт своим жужжанием, необходимостью постоянно отмахиваться и последствиями от укусов.Сами по себе укусы комаров редко становятся источником серьезной опасности для здоровья человека. Тем не менее иногда они все же могут стать причиной распространения инфекций, либо проявления аллергических реакций.Для минимизации всех этих неприятных последствий возникает вопрос, как все-таки избавиться от комаров, или максимально снизить их количество.Как избавиться от комаровДля борьбы с насекомыми существуют разные виды средств. У каждого из них есть определенные преимущества и разная степень эффективности.Химические препараты и инсектицидыПеред тем как пользоваться химическими препаратами, необходимо определить, присутствуют ли насекомые в большом количестве или в умеренном. В первом случае вполне оправданно воспользоваться услугами профессионалов.Хорошим средством для решения проблемы на природе также является противокомариная спираль. Пользоваться ей просто и удобно. Достаточно вскрыть упаковку, поставить спираль на входящую в комплект подставку и поджечь ее с одного конца. Инсектициды, выделяемые во время тления спирали, станут губительными для комаров.Можно также воспользоваться фумигаторами. Нагреваясь, эти устройства выделяют инсектициды, пагубно влияющие на насекомых. Пользуются ими, как правило, в доме, однако оставлять их включенными на ночь нежелательно.Электронные средстваДовольно распространенным является использование ультрафиолетовых световых ловушек. Излучая синий свет, они заманивают комаров, которые впоследствии уже не могут выбраться наружу. Некоторые устройства оснащены сеткой, которая находится под напряжением. Соприкасаясь с ней, комары тут же погибают.Биологические методыБорьба с комарами с помощью биологических методов предполагает использование естественных барьеров, невыносимых для этих насекомых.Известно, что комаров отпугивает запах:Можно посадить на участке:Комары боятся запахов хвойных деревьев и ароматов цитрусов.Достаточно сильно действует против комаров запах дыма, в связи с чем можно разводить костер, окуривать участок, использовать дымовые шашки.В качестве биологических средств также используются препараты на основе бактерий Bacillus thuringiensis israelensis. Являясь безопасными для человека, они выделяют вещества, пагубно влияющие и личинки комаров.Индивидуальные защитные средстваИндивидуальная защита может помочь обезопасить себя от воздействия комаров на некоторое время, однако она не способна решить проблему в целом, если речь идет о доме или дачном участке.Указанные выше ультразвуковые отпугиватели представлены на рынке и в виде брелоков и браслетов. Воздействуя на комаров в радиусе нескольких метров, они вполне могут избавить человека от их назойливого присутствия рядом с кожей.Также существуют браслеты, содержащие и выделяющие эфирные масла, негативно влияющие на насекомых.Основными же средствами индивидуальной защиты от комаров можно считать множество различных спреев с репеллентами, представленных на рынке. Ими необходимо обрабатывать одежду и открытые участки тела. Перед использованием рекомендуется ознакомиться с инструкцией на предмет индивидуальной непереносимости.Народные средстваЧасто используют:При этом необходимо помнить, что, в основном, все народные средства направлены не на окончательное решение проблемы, а на отпугивание насекомых.Профилактика появления комаровДля того чтобы минимизировать появление на участке комаров, или, по крайней мере, не способствовать увеличению их количества, необходимо, в первую очередь, уделять внимание водоемам. Это могут быть болота, пруды, бассейны, незакрытые бочки и ведра с водой.Мнение экспертаКак советует врач-дезинфектолог Дубинин, в решении вопроса избавления дачного участка от комаров лучше обращаться к профессиональным методам. Использование химических препаратов и инсектицидов помогут эффективно и надолго решить эту задачу.При этом, по словам эксперта, для этого подойдет большинство инсектицидов, представленных на рынке. Все остальные средства менее эффективны и могут дать лишь временный результат.

https://ria.ru/20250703/komary-2026850742.html

https://ria.ru/20250716/basseyn-1818278129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дача, комар