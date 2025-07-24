СМИ: аресты женщин в Кабуле проводились по указанию лидера Афганистана
Afghanistan International: женщин в Кабуле арестовывали по указанию Ахундзады
© AP Photo / Ebrahim NorooziЖенщина проходит мимо вооруженного члена организации "Талибан" в Кабуле, Афганистан
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Женщина проходит мимо вооруженного члена организации "Талибан" в Кабуле, Афганистан
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Недавние массовые аресты молодых женщин в Кабуле проводились по указанию верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады, сообщил новостной портал Afghanistan International.
"Массовые аресты молодых женщин и девушек в Кабуле были произведены по прямому указанию верховного лидера Афганистана. <...> Кампанию арестов, по имеющимся данным, курирует мулла Ширин, губернатор провинции Кандагар и доверенное лицо Ахундзады", — говорится в публикации.
По словам источников Afghanistan International, около десяти дней назад Ширин приехал в Кабул для контроля за соблюдением морального кодекса талибов. Вскоре после его приезда состоялось совещание с участием представителей Ахундзады, Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока и МВД. Основное внимание уделялось введению строгих правил дресс-кода для женщин в афганской столице.
"После совещания было издано распоряжение о более строгом соблюдении правил обязательного ношения хиджаба по всему Кабулу. Ахундзада получил информацию о том, что Министерство внутренних дел в Кабуле не в полной мере сотрудничает в применении религиозных законов, что побудило его направить делегацию во главе с муллой Ширином для решения этого вопроса", — отмечает портал.
Источники утверждают, что внутри движения "Талибан" есть разногласия по поводу этой политики, особенно между приближенными Ахундзады и "Сетью Хаккани".