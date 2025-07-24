https://ria.ru/20250724/kabul-2031095862.html

СМИ: аресты женщин в Кабуле проводились по указанию лидера Афганистана

СМИ: аресты женщин в Кабуле проводились по указанию лидера Афганистана - РИА Новости, 24.07.2025

СМИ: аресты женщин в Кабуле проводились по указанию лидера Афганистана

Недавние массовые аресты молодых женщин в Кабуле проводились по указанию верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады, сообщил новостной портал... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:51:00+03:00

2025-07-24T11:51:00+03:00

2025-07-24T14:02:00+03:00

в мире

кабул (город)

афганистан

кандагар

хайбатулла ахундзада

талибан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030351751_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f68343596ec798dcf280af1d424014b.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Недавние массовые аресты молодых женщин в Кабуле проводились по указанию верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады, сообщил новостной портал Afghanistan International. "Массовые аресты молодых женщин и девушек в Кабуле были произведены по прямому указанию верховного лидера Афганистана. <...> Кампанию арестов, по имеющимся данным, курирует мулла Ширин, губернатор провинции Кандагар и доверенное лицо Ахундзады", — говорится в публикации. По словам источников Afghanistan International, около десяти дней назад Ширин приехал в Кабул для контроля за соблюдением морального кодекса талибов. Вскоре после его приезда состоялось совещание с участием представителей Ахундзады, Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока и МВД. Основное внимание уделялось введению строгих правил дресс-кода для женщин в афганской столице. "После совещания было издано распоряжение о более строгом соблюдении правил обязательного ношения хиджаба по всему Кабулу. Ахундзада получил информацию о том, что Министерство внутренних дел в Кабуле не в полной мере сотрудничает в применении религиозных законов, что побудило его направить делегацию во главе с муллой Ширином для решения этого вопроса", — отмечает портал. Источники утверждают, что внутри движения "Талибан" есть разногласия по поводу этой политики, особенно между приближенными Ахундзады и "Сетью Хаккани". Кроме того, делегация во главе с муллой Ширином побывала в провинциях Балх, Бадахшан и еще некоторых, где также проверяла соблюдение религиозных законов. А в Кандагаре около 400 мужчин задержали за бритье бород и стрижки в западном стиле.

https://ria.ru/20250720/kabul-2030310252.html

кабул (город)

афганистан

кандагар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кабул (город), афганистан, кандагар, хайбатулла ахундзада, талибан