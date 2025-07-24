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СМИ: аресты женщин в Кабуле проводились по указанию лидера Афганистана - РИА Новости, 24.07.2025
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11:51 24.07.2025 (обновлено: 14:02 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/kabul-2031095862.html
СМИ: аресты женщин в Кабуле проводились по указанию лидера Афганистана
СМИ: аресты женщин в Кабуле проводились по указанию лидера Афганистана - РИА Новости, 24.07.2025
СМИ: аресты женщин в Кабуле проводились по указанию лидера Афганистана
Недавние массовые аресты молодых женщин в Кабуле проводились по указанию верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады, сообщил новостной портал... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:51:00+03:00
2025-07-24T14:02:00+03:00
в мире
кабул (город)
афганистан
кандагар
хайбатулла ахундзада
талибан
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Недавние массовые аресты молодых женщин в Кабуле проводились по указанию верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады, сообщил новостной портал Afghanistan International. "Массовые аресты молодых женщин и девушек в Кабуле были произведены по прямому указанию верховного лидера Афганистана. &lt;...&gt; Кампанию арестов, по имеющимся данным, курирует мулла Ширин, губернатор провинции Кандагар и доверенное лицо Ахундзады", — говорится в публикации. По словам источников Afghanistan International, около десяти дней назад Ширин приехал в Кабул для контроля за соблюдением морального кодекса талибов. Вскоре после его приезда состоялось совещание с участием представителей Ахундзады, Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока и МВД. Основное внимание уделялось введению строгих правил дресс-кода для женщин в афганской столице. "После совещания было издано распоряжение о более строгом соблюдении правил обязательного ношения хиджаба по всему Кабулу. Ахундзада получил информацию о том, что Министерство внутренних дел в Кабуле не в полной мере сотрудничает в применении религиозных законов, что побудило его направить делегацию во главе с муллой Ширином для решения этого вопроса", — отмечает портал. Источники утверждают, что внутри движения "Талибан" есть разногласия по поводу этой политики, особенно между приближенными Ахундзады и "Сетью Хаккани". Кроме того, делегация во главе с муллой Ширином побывала в провинциях Балх, Бадахшан и еще некоторых, где также проверяла соблюдение религиозных законов. А в Кандагаре около 400 мужчин задержали за бритье бород и стрижки в западном стиле.
https://ria.ru/20250720/kabul-2030310252.html
кабул (город)
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в мире, кабул (город), афганистан, кандагар, хайбатулла ахундзада, талибан
В мире, Кабул (город), Афганистан, Кандагар, Хайбатулла Ахундзада, Талибан
СМИ: аресты женщин в Кабуле проводились по указанию лидера Афганистана

Afghanistan International: женщин в Кабуле арестовывали по указанию Ахундзады

© AP Photo / Ebrahim NorooziЖенщина проходит мимо вооруженного члена организации "Талибан" в Кабуле, Афганистан
Женщина проходит мимо вооруженного члена организации Талибан в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Женщина проходит мимо вооруженного члена организации "Талибан" в Кабуле, Афганистан
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Недавние массовые аресты молодых женщин в Кабуле проводились по указанию верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады, сообщил новостной портал Afghanistan International.
"Массовые аресты молодых женщин и девушек в Кабуле были произведены по прямому указанию верховного лидера Афганистана. <...> Кампанию арестов, по имеющимся данным, курирует мулла Ширин, губернатор провинции Кандагар и доверенное лицо Ахундзады", — говорится в публикации.
По словам источников Afghanistan International, около десяти дней назад Ширин приехал в Кабул для контроля за соблюдением морального кодекса талибов. Вскоре после его приезда состоялось совещание с участием представителей Ахундзады, Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока и МВД. Основное внимание уделялось введению строгих правил дресс-кода для женщин в афганской столице.
"После совещания было издано распоряжение о более строгом соблюдении правил обязательного ношения хиджаба по всему Кабулу. Ахундзада получил информацию о том, что Министерство внутренних дел в Кабуле не в полной мере сотрудничает в применении религиозных законов, что побудило его направить делегацию во главе с муллой Ширином для решения этого вопроса", — отмечает портал.
Источники утверждают, что внутри движения "Талибан" есть разногласия по поводу этой политики, особенно между приближенными Ахундзады и "Сетью Хаккани".
Кроме того, делегация во главе с муллой Ширином побывала в провинциях Балх, Бадахшан и еще некоторых, где также проверяла соблюдение религиозных законов. А в Кандагаре около 400 мужчин задержали за бритье бород и стрижки в западном стиле.
Кабул - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В Кабуле задержали десятки женщин за нарушение дресс-кода
20 июля, 21:27
 
В миреКабул (город)АфганистанКандагарХайбатулла АхундзадаТалибан
 
 
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