https://ria.ru/20250724/izrail-2031280956.html

Нетаньяху осудил решение Франции признать Палестину

Нетаньяху осудил решение Франции признать Палестину - РИА Новости, 25.07.2025

Нетаньяху осудил решение Франции признать Палестину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х осудил решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину и заявил, что этот шаг поощряет... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-24T23:59:00+03:00

2025-07-24T23:59:00+03:00

2025-07-25T00:11:00+03:00

в мире

палестина

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париж

израиль

эммануэль макрон

оон

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х осудил решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину и заявил, что этот шаг поощряет террор и грозит созданием очередного иранского марионеточного государства.В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре."Мы решительно осуждаем решение президента Макрона признать палестинское государство рядом с Тель-Авивом после трагедии 7 октября (2024 года - ред.). Такой шаг поощряет террор и грозит созданием ещё одного иранского марионеточного государства, подобно тому, как это произошло с Газой. Палестинское государство в таких условиях станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним. Давайте проясним: палестинцы не стремятся к государству рядом с Израилем, они стремятся к государству вместо Израиля", - написал Нетаньяху.Кроме того, как сообщает издание Jerusalem Post, министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал решение Макрона позором и заявил, что Израиль не допустит создания палестинского государства. Также издание приводит слова министра транспорта Израиля Мири Регев, которая призвала Макрона обратить внимание не на Палестину, а на Францию, утверждая, что "Париж уже больше похож на Кабул".

https://ria.ru/20250724/iordan-2031242307.html

https://ria.ru/20250724/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, франция, париж, израиль, эммануэль макрон, оон, биньямин нетаньяху, исраэль кац