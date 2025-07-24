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Нетаньяху осудил решение Франции признать Палестину - РИА Новости, 25.07.2025
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23:59 24.07.2025 (обновлено: 00:11 25.07.2025)
https://ria.ru/20250724/izrail-2031280956.html
Нетаньяху осудил решение Франции признать Палестину
Нетаньяху осудил решение Франции признать Палестину - РИА Новости, 25.07.2025
Нетаньяху осудил решение Франции признать Палестину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х осудил решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину и заявил, что этот шаг поощряет... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-24T23:59:00+03:00
2025-07-25T00:11:00+03:00
в мире
палестина
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эммануэль макрон
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биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х осудил решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину и заявил, что этот шаг поощряет террор и грозит созданием очередного иранского марионеточного государства.В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре."Мы решительно осуждаем решение президента Макрона признать палестинское государство рядом с Тель-Авивом после трагедии 7 октября (2024 года - ред.). Такой шаг поощряет террор и грозит созданием ещё одного иранского марионеточного государства, подобно тому, как это произошло с Газой. Палестинское государство в таких условиях станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним. Давайте проясним: палестинцы не стремятся к государству рядом с Израилем, они стремятся к государству вместо Израиля", - написал Нетаньяху.Кроме того, как сообщает издание Jerusalem Post, министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал решение Макрона позором и заявил, что Израиль не допустит создания палестинского государства. Также издание приводит слова министра транспорта Израиля Мири Регев, которая призвала Макрона обратить внимание не на Палестину, а на Францию, утверждая, что "Париж уже больше похож на Кабул".
https://ria.ru/20250724/iordan-2031242307.html
https://ria.ru/20250724/konflikt-1915630213.html
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В мире, Палестина, Франция, Париж, Израиль, Эммануэль Макрон, ООН, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац
Нетаньяху осудил решение Франции признать Палестину

Нетаньяху заявил, что решение Франции признать Палестину поощряет террор

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х осудил решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину и заявил, что этот шаг поощряет террор и грозит созданием очередного иранского марионеточного государства.
В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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"Мы решительно осуждаем решение президента Макрона признать палестинское государство рядом с Тель-Авивом после трагедии 7 октября (2024 года - ред.). Такой шаг поощряет террор и грозит созданием ещё одного иранского марионеточного государства, подобно тому, как это произошло с Газой. Палестинское государство в таких условиях станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним. Давайте проясним: палестинцы не стремятся к государству рядом с Израилем, они стремятся к государству вместо Израиля", - написал Нетаньяху.
Кроме того, как сообщает издание Jerusalem Post, министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал решение Макрона позором и заявил, что Израиль не допустит создания палестинского государства. Также издание приводит слова министра транспорта Израиля Мири Регев, которая призвала Макрона обратить внимание не на Палестину, а на Францию, утверждая, что "Париж уже больше похож на Кабул".
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В миреПалестинаФранцияПарижИзраильЭммануэль МакронООНБиньямин НетаньяхуИсраэль Кац
 
 
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