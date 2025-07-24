https://ria.ru/20250724/izrail-2031173654.html

Жители Газы не согласны с созданием "гуманитарного города" для беженцев

Жители Газы не согласны с созданием "гуманитарного города" для беженцев - РИА Новости, 24.07.2025

Жители Газы не согласны с созданием "гуманитарного города" для беженцев

Проект Израиля создать так называемый "гуманитарный город" для сотен тысяч перемещенных лиц на юге сектора Газа может обернуться их насильственным выдворением... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:34:00+03:00

2025-07-24T15:34:00+03:00

2025-07-24T15:34:00+03:00

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ХАН-ЮНИС (сектор Газа), 24 июл - РИА Новости. Проект Израиля создать так называемый "гуманитарный город" для сотен тысяч перемещенных лиц на юге сектора Газа может обернуться их насильственным выдворением из сектора, палестинцы никогда не пойдут на это, рассказали РИА Новости жители юга сектора и вынужденные бежать туда выходцы из других районов. Стоимость реализации проекта "гуманитарного города", который ранее обнародовал министр обороны Израиля Исраэль Кац, оценивается в 6 миллиардов долларов. В рамках проекта на территории города Рафах планируется создать закрытую зону, куда будут в принудительном порядке направлены около 600 тысяч перемещенных лиц. Им будет запрещено покидать эту территорию, кроме как в направлении побережья или границы с Египтом. По оценкам наблюдателей, проект создания "гуманитарного города" предоставит Израилю возможность полностью контролировать 40% территории сектора Газа, расширить буферную зону и полностью поглотить Рафах, окончательно отрезав Газу от Египта. "Все палестинцы против этого израильского проекта. Это тщетная попытка оказать давление на наш народ и переговорную группу, он абсолютно не в интересах жителей сектора. Мы не смиримся с попытками переселить нас и готовы умереть, но не оставить свою землю", - прокомментировал планы Израиля глава муниципалитета Хузаа к востоку от Хан-Юниса Шахада Абу Рук. По его словам, палестинцы не намерены отказываться от своих прав на землю даже в отсутствие сколь-нибудь действенной помощи международного сообщества. О намерении любой ценой оставаться на своей земле говорят и беседовавшие с агентством беженцы, оказавшиеся на юге сектора. "Цель создания так называемого "гуманитарного города" очевидна - сконцентрировать в одном месте большое число перемещенных лиц, чтобы затем вынудить их покинуть сектор Газа. Мы против этого плана и должны отстаивать право остаться на своей земле", - считает Ясер Адван, бежавший в район Маваси под Хан-Юнисом. "Оккупанты могут попытаться реализовать этот план, но мы против, мы не уйдем из сектора Газа, несмотря на голод, нехватку помощи и разрушенную медицинскую инфраструктуру… Мы пережили и более трудные времена", - сказала беженка Мираль Хасан. Пресс-секретарь Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в секторе Газа Аднан Абу Хасан ранее выступил с предостережением о том, что в реальности проект "гуманитарного города" приведет к созданию аналогов концентрационных лагерей для палестинцев. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.

https://ria.ru/20250724/golod-2031146768.html

https://ria.ru/20250724/hamas-2031024072.html

https://ria.ru/20250721/izrail-2030512432.html

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в мире, израиль, египет, рафах (провинция), хамас, исраэль кац