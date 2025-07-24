https://ria.ru/20250724/ivanov-2031060670.html

Суд продлил арест на имущество и счета экс-замминистра обороны Иванова

Суд продлил арест на имущество и счета экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 24.07.2025

Суд продлил арест на имущество и счета экс-замминистра обороны Иванова

Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела до октября продлил срок обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество и счета бывшего заместителя... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T10:23:00+03:00

2025-07-24T10:23:00+03:00

2025-07-24T10:24:00+03:00

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

министерство обороны рф (минобороны рф)

московский городской суд

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела до октября продлил срок обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество и счета бывшего заместителя Минобороны Тимура Иванова и его родных, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Продлить до 23 октября 2025 года срок ареста, наложенного на имущество", - говорится в документах. В числе арестованного имущества указаны 23 автомобиля, в том числе Bentley Continental GT и Cadillac Escalade, несколько мотоциклов Harley-Davidson, а также 11 земельных участков. Кроме того, продлен арест на 43 банковских счета его родственников. Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.

https://ria.ru/20250513/dolg-2016605151.html

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тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, министерство обороны рф (минобороны рф), московский городской суд, общество