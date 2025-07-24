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Суд продлил арест на имущество и счета экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 24.07.2025
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10:23 24.07.2025 (обновлено: 10:24 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/ivanov-2031060670.html
Суд продлил арест на имущество и счета экс-замминистра обороны Иванова
Суд продлил арест на имущество и счета экс-замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 24.07.2025
Суд продлил арест на имущество и счета экс-замминистра обороны Иванова
Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела до октября продлил срок обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество и счета бывшего заместителя... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:23:00+03:00
2025-07-24T10:24:00+03:00
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
министерство обороны рф (минобороны рф)
московский городской суд
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела до октября продлил срок обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество и счета бывшего заместителя Минобороны Тимура Иванова и его родных, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Продлить до 23 октября 2025 года срок ареста, наложенного на имущество", - говорится в документах. В числе арестованного имущества указаны 23 автомобиля, в том числе Bentley Continental GT и Cadillac Escalade, несколько мотоциклов Harley-Davidson, а также 11 земельных участков. Кроме того, продлен арест на 43 банковских счета его родственников. Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
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тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, министерство обороны рф (минобороны рф), московский городской суд, общество
Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Московский городской суд, Общество
Суд продлил арест на имущество и счета экс-замминистра обороны Иванова

Суд до осени продлил арест на имущество и счета экс-замминистра обороны Иванова

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела до октября продлил срок обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество и счета бывшего заместителя Минобороны Тимура Иванова и его родных, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Продлить до 23 октября 2025 года срок ареста, наложенного на имущество", - говорится в документах.
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В числе арестованного имущества указаны 23 автомобиля, в том числе Bentley Continental GT и Cadillac Escalade, несколько мотоциклов Harley-Davidson, а также 11 земельных участков. Кроме того, продлен арест на 43 банковских счета его родственников.
Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием.
Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
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